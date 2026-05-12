Detienen a sospechosos de asesinar a pareja de forma despiadada en Sagrada Familia

Un hombre y una mujer se convirtieron en las víctimas más recientes de la ola de violencia que azota al país, pues la noche de este lunes fueron asesinados de forma despiadada.

Los dos presuntos sicarios que habrían cometido el doble homicidio fueron capturados por la Fuerza Pública cerca del lugar del ataque.

LEA MÁS: Fatal choque entre montacargas y carro deja un hombre muerto en Limón

Las autoridades informaron que el crimen ocurrió pasadas las 10 p.m. de este lunes en el sector de Sagrada Familia, San José.

La Cruz Roja fue alertada sobre una balacera con varios heridos, por lo que despacharon varias ambulancias a la escena.

En el sitio, los paramédicos atendieron a un hombre que no deseaba ser trasladado debido a que solo sufrió el roce de una bala; otro hombre, de 34 años, fue llevado al Hospital San Juan de Dios en condición crítica debido a un disparo en el estómago.

Los presuntos asesinos fueron detenidos poco después del ataque.

LEA MÁS: Aparatoso accidente en Garabito acabó con la vida de un hombre

Los cruzrojistas confirmaron que en la escena fallecieron un hombre de aproximadamente 25 años y una muchacha que tendría 19 años, los cuales recibieron múltiples impactos de bala.

El comandante Abraham Guix, de la Fuerza Pública, explicó que realizaron un operativo en la zona, el cual permitió la captura de dos sospechosos.

LEA MÁS: Muchachito viajó en busca de trabajo a San José y ahora su familia afronta días de incertidumbre

“La Fuerza Púbica logra la aprehensión de dos sujetos vinculados con un homicidio en el barrio Sagrada Familia, al sur de la capital. Gracias al posicionamiento estratégico y al patrullaje focalizado, se logra establecer un dispositivo con el que se da la captura de estos dos sospechosos, así como la recuperación de la moto en la cual pretendían huir, que también presenta denuncia por robo”, detalló el jefe policial.

Guix además destacó que a los sujetos les decomisaron un arma de fuego, que se presume fue la usada en el crimen.

De momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades de los ahora fallecidos.