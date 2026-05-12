Enorme boa desató momentos de pánico en vivienda de Acosta

Una enorme boa generó momentos de tensión y temor en una vivienda de Acosta, luego de ingresar a una jaula donde se encontraba un conejo de una familia de la zona.

La emergencia ocurrió la mañana de este lunes 11 de mayo en calle La Italiana, en La Vereda de San Ignacio de Acosta, donde una vecina alertó a la Fuerza Pública sobre la presencia del reptil de gran tamaño.

Según el reporte policial, la serpiente había ingresado a una estructura metálica donde estaba el conejo, situación que causó gran angustia entre los propietarios.

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Una enorme boa generó momentos de tensión y temor en una vivienda de Acosta. Foto: MSP (MSP/MSP)

Ante el riesgo, los oficiales Wilberth Jiménez y Fernanda Navarro, destacados en la Delegación Policial de Acosta, ingresaron a la vivienda y localizaron a la boa.

Tras una intervención cuidadosa, los policías lograron rescatar al conejo sano y salvo y, posteriormente, capturaron al reptil sin causarle daño.

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Una enorme boa generó momentos de tensión y temor en una vivienda de Acosta. Foto: MSP (MSP/MSP)

La boa fue entregada al Cuerpo de Bomberos, cuyos funcionarios la liberaron en una zona segura y alejada de viviendas.

Las autoridades destacaron que la rápida acción permitió proteger tanto a los animales domésticos de la familia como a la propia serpiente.