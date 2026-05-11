Una visita donde sus abuelos se convirtió en pesadilla para adolescente que luchó años por justicia

Una adolescente de 16 años vivió la peor pesadilla de su vida al visitar la casa de sus abuelos en Heredia.

Allí se convirtió en víctima de violación y el responsable fue su propio tío de apellidos Gómez Pérez.

La Fiscalía llevó la investigación y logró una condena de 38 años contra Gómez; la sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de la provincia este lunes 11 de mayo.

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Sentencia contra sujeto de apellidos Gómez Pérez de 38 años por el peor daño para una sobrina. Foto: Archivo

De acuerdo con la investigación, los primeros hechos ocurrieron el 27 y 28 de noviembre del 2021, cuando la ofendida estaba en la casa de sus abuelos, donde también vivía el imputado.

“La muchacha se encontraba dormida cuando el imputado llegó a la vivienda bajo los efectos del alcohol. El hombre se trasladó hasta donde estaba su sobrina y cometió la primera agresión sexual”, señaló el Ministerio Público.

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Agregaron que al día siguiente, el imputado aprovechó el temor que había generado en la ofendida y la obligó a ir a su habitación, donde nuevamente cometió el ilícito.

“Asimismo, en diciembre de ese mismo año, Gómez aprovechó que la joven estaba sola, ya que su madre se encontraba trabajando, por lo que llegó a su casa, donde cometió la tercera violación”, acreditó la investigación.

Ahora, a la espera de que la sentencia quede en firme, el imputado debe permanecer seis meses en prisión preventiva.