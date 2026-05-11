Jovencita que murió en trágico accidente estaba a 10 días de celebrar su quinceaños

La jovencita de 14 años que murió en el hospital de Pérez Zeledón, a consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido este domingo, estaba a solo 10 días de celebrar sus quince años (cumplía el 20 de mayo).

Así lo dio a conocer una tía de la joven, apellidada Clavera, por medio de una publicación hecha en su perfil de Facebook, en el que expresó el enorme dolor que sienten por la lamentable muerte de la joven.

LEA MÁS: “Hoy el cielo recibe una estrella”, el conmovedor mensaje de colegio para muchacha que murió en tragedia

“Me destrozas el alma, mi amor, nos duele el alma; en 15 días (probablemente se le celebraría el cumpeaños ese día) te íbamos a ver con el vestido de quinceaños que tanto soñaste, pero Dios decidió tenerte con Él, en el cielo; siempre serás la bebé de tía”.

La muchacha iba a cumplir 15 años el próximo 20 de mayo. Foto Facebook. (Facebook/La muchacha iba a cumplir 15 años el próximo 20 de mayo. Foto Facebook.)

Este domingo el OIJ indicó que aún no se tenía una versión clara sobre lo sucedido; la única información que manejaban señalaba que la muchacha viajaba en un carro, por la ruta 34 (Costanera Sur) junto a un hombre y dos mujeres que resultaron heridos en el accidente y que serían sus familiares.

LEA MÁS: Esta es la muchacha que fue acribillada a plena luz del día en Alajuelita

Sin embargo, en otra publicación hecha por la tía de la jovencita, esta habría revelado un factor que habría causado el trágico hecho.

Cinta policial

“Gracias a todos por sus palabras, por estar pendientes. Esta noticia nos golpeó a todos; nadie espera una llamada a las 6 a. m. diciendo que por culpa de la irresponsabilidad del alcohol acabaron con la vida de alguien que tenía toda una vida por delante, a días de cumplir sus 15 años, pero Dios así lo quiso y con profundo dolor aceptamos que Dios ya la quería para Él. Mi sobrina ya está en los brazos de papá, allá en el cielo, con la esperanza de que algún día la veremos nuevamente”.

LEA MÁS: Video capta el aterrador momento en que sicario ejecutó a un hombre fuera de un bar

La Teja consultó nuevamente al OIJ para conocer si ya cuentan con una versión oficial sobre cómo habría ocurrido el mortal accidente.