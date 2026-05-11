Video capta el aterrador momento en que sicario ejecutó a un hombre fuera de un bar

Un video captado por una cámara de seguridad reveló cómo ocurrió la brutal ejecución de un hombre al que le arrebataron la vida afuera de un bar en Pérez Zeledón.

LEA MÁS: Balacera contra bar en Pérez Zeledón deja un hombre fallecido y otros dos heridos

El crimen ocurrió a eso de las 4:20 a. m. de este domingo 10 de mayo en San Isidro de El General, específicamente en un bar ubicado frente a las instalaciones del mercado municipal.

Inicialmente, el OIJ indicó que el ataque había sido cometido por sujetos que pasaron disparando desde un carro, sin embargo, un video que circula en redes sociales muestra un escenario muy diferente.

Una cámara grabó el brutal ataque. (Faceb/Una cámara grabó el brutal ataque.)

Según se ve en la grabación, que no compartimos por respeto a la familia, el ahora fallecido, quien no ha sido identificado, se encontraba afuera del bar junto a varias personas, momento en el que un sicario se acercó a él y le empezó a disparar.

LEA MÁS: “Hoy el cielo recibe una estrella”, el conmovedor mensaje de colegio para muchacha que murió en tragedia

La víctima cayó al suelo y aún así el gatillero siguió disparándole, para asegurarse de que este falleciera en el sitio.

Las autoridades informaron que esa balacera dejó a otros dos hombres heridos, uno de ellos, apellidado Rojas, recibió un balazo en el pecho y fue llevado por la Cruz Roja a un centro médico.

LEA MÁS: Este es el joven motociclista que murió en Cartago tras realizar peligrosa maniobra

Del otro herido no se tiene mayor información, pues se supo que fue llevado a un centro médico en un vehículo particular.