Sucesos

Video capta el aterrador momento en que sicario ejecutó a un hombre fuera de un bar

Otros dos hombres también resultaron heridos en el ataque

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Por Adrián Galeano Calvo

Un video captado por una cámara de seguridad reveló cómo ocurrió la brutal ejecución de un hombre al que le arrebataron la vida afuera de un bar en Pérez Zeledón.

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El crimen ocurrió a eso de las 4:20 a. m. de este domingo 10 de mayo en San Isidro de El General, específicamente en un bar ubicado frente a las instalaciones del mercado municipal.

Inicialmente, el OIJ indicó que el ataque había sido cometido por sujetos que pasaron disparando desde un carro, sin embargo, un video que circula en redes sociales muestra un escenario muy diferente.

Una cámara grabó el brutal ataque.
Una cámara grabó el brutal ataque. (Faceb/Una cámara grabó el brutal ataque.)

Según se ve en la grabación, que no compartimos por respeto a la familia, el ahora fallecido, quien no ha sido identificado, se encontraba afuera del bar junto a varias personas, momento en el que un sicario se acercó a él y le empezó a disparar.

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La víctima cayó al suelo y aún así el gatillero siguió disparándole, para asegurarse de que este falleciera en el sitio.

Las autoridades informaron que esa balacera dejó a otros dos hombres heridos, uno de ellos, apellidado Rojas, recibió un balazo en el pecho y fue llevado por la Cruz Roja a un centro médico.

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Del otro herido no se tiene mayor información, pues se supo que fue llevado a un centro médico en un vehículo particular.

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Homicidio en Pérez Zeledón
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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