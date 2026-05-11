Esta es la muchacha que fue acribillada a plena luz del día en Alajuelita

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) finalmente dio a conocer la identidad de la mujer que la mañana de este domingo fue ejecutada de forma atroz en Alajuelita, San José.

Ante una consulta hecha por La Teja, la Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, informó que la víctima de ese ataque fue una muchacha apellidada Chaves, de apenas 19 años.

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El homicidio ocurrió a eso de las 5:42 a.m. de este domingo en el sector de San Felipe de Alajuelita.

La Policía Judicial señaló que el crimen fue descubierto por vecinos que fueron despertados por el aterrador estruendo causado por los disparos.

El cuerpo de la mujer quedó rodeado de varios casquillos. Foto ANI. (ANI/El cuerpo de la mujer quedó rodeado de varios casquillos. Foto ANI.)

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“En apariencia, la mujer se encontraba en vía pública, en una alameda, cuando, aparentemente, vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que dieron aviso a la Policía Administrativa. Los oficiales se apersonaron al lugar y encontraron a la mujer fallecida”, indicó el OIJ.

Las autoridades están realizando las respectivas diligencias para determinar cómo se habría dado el ataque y cuántas personas habrían participado en este.

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Aunque aún no se ha determinado el móvil del crimen, por como se dieron los hechos, no se descarta que pueda tratarse de un presunto ajuste de cuentas.