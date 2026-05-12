Video revela cómo choque terminó en mortal tragedia en Cartago

Una cámara de seguridad captó los angustiosos segundos previos a la tragedia ocurrida la mañana de este martes 12 de mayo en Cartago, donde un choque terminó con la muerte de un hombre.

El fallecido fue identificado como Francisco Javier Granados López, de 33 años. El hecho ocurrió a eso de las 6:45 a.m. en barrio Nazareth, 500 metros al oeste de Metrocentro.

LEA MÁS: Este es el hombre que murió luego de que otro conductor le disparó tras choque en Cartago

Este es el momento del choque en Cartago en que un conductor murió de un balazo

En las imágenes, se observa cómo varios vehículos comienzan a frenar sobre la carretera; sin embargo, Granados no logró detenerse a tiempo e impactó por detrás a un pick up conducido por un joven de apellidos Mora Cubero, de 23 años.

Tras el choque, ambos conductores descendieron de sus vehículos. Segundos después ocurrió la tragedia.

Cámara captó los segundos antes del fatal desenlace del choque en Cartago. (cortesía/cortesía)

LEA MÁS: Testigos cuentan cómo pasó todo en mortal pelea entre choferes en Cartago

Según se aprecia en el video, Granados caminó hacia el conductor del pick up mientras aparentemente llevaba un objeto en sus manos. Mora, por su parte, retrocedía caminando hacia atrás. Instantes después se escuchó un disparo que acabó con la vida de Granados.

El caso ahora se encuentra bajo investigación judicial para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió la mortal situación.