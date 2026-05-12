Sucesos

Video revela cómo choque terminó en mortal tragedia en Cartago

Una cámara de seguridad captó los angustiosos segundos previos a la tragedia donde murió Francisco Javier Granados tras un choque

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Por Alejandra Morales y Silvia Coto

Una cámara de seguridad captó los angustiosos segundos previos a la tragedia ocurrida la mañana de este martes 12 de mayo en Cartago, donde un choque terminó con la muerte de un hombre.

El fallecido fue identificado como Francisco Javier Granados López, de 33 años. El hecho ocurrió a eso de las 6:45 a.m. en barrio Nazareth, 500 metros al oeste de Metrocentro.

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En las imágenes, se observa cómo varios vehículos comienzan a frenar sobre la carretera; sin embargo, Granados no logró detenerse a tiempo e impactó por detrás a un pick up conducido por un joven de apellidos Mora Cubero, de 23 años.

Tras el choque, ambos conductores descendieron de sus vehículos. Segundos después ocurrió la tragedia.

Asesinato de conductor en Cartago
Cámara captó los segundos antes del fatal desenlace del choque en Cartago. (cortesía/cortesía)

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Según se aprecia en el video, Granados caminó hacia el conductor del pick up mientras aparentemente llevaba un objeto en sus manos. Mora, por su parte, retrocedía caminando hacia atrás. Instantes después se escuchó un disparo que acabó con la vida de Granados.

El caso ahora se encuentra bajo investigación judicial para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió la mortal situación.

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choque en Cartago termina en muerteFrancisco Javier Granados LópezMora Cubero
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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