Video revela detalle inesperado que hizo Francisco Javier Granados segundos antes de morir tras choque en Cartago

Las investigaciones sobre la tragedia ocurrida la mañana de este martes en Cartago continúan revelando nuevos detalles sobre los segundos previos a la muerte de Francisco Javier Granados López, de 33 años.

Según una fuente judicial consultada por La Teja, el conductor habría lanzado el mango de pala que llevaba en sus manos antes de recibir el disparo que acabó con su vida.

De acuerdo con la información, Granados sacó el objeto desde su vehículo y posteriormente lo tiró mientras continuaba en un cara a cara con el conductor del pick up, de apellidos Mora Cubero, de 23 años.

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Esto hizo Francisco Granados antes de recibir balazo

Incluso, en apariencia, el hombre se toca la cabeza con la misma mano en la que antes tenía el objeto, poco antes de que ocurriera el disparo, situación que ahora forma parte de los análisis realizados por las autoridades.

Todos estos movimientos se pueden ver en videos de cámaras de seguridad que son revisados detalladamente por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Francisco Javier Granados López, de 33 años, era casado, vivía en Llanos de Santa Lucía en Paraíso de Cartago y el principal sostén económico de su familia compuesta de nueve miembros. (Foto: corte/Foto: cortesía)

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La principal tarea de los investigadores será determinar qué delitos se habrían cometido durante este hecho que terminó destruyendo a dos familias.

Este choque ocurrió en barrio Nazareth, 500 metros al oeste de Metrocentro de Cartago.

El caso sigue bajo investigación mientras las autoridades intentan esclarecer si existió o no legítima defensa.