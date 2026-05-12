Esto es lo que tenía en sus manos Francisco Javier Granados antes de morir baleado tras choque en Cartago

Las autoridades judiciales confirmaron cuál era el objeto que llevaba en sus manos Francisco Javier Granados López, de 33 años, antes de morir baleado tras un choque ocurrido la mañana de este martes 12 de mayo en Cartago.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el conductor no portaba ni un palo ni un bate, como inicialmente trascendió en versiones preliminares.

Según detallaron las autoridades, Granados llevaba el mango de una pala, de aproximadamente 50 centímetros.

Francisco Javier Granados López segundos antes del trágico desenlace del choque que terminó en su propia muerte. (Cortesía/Cortesía)

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El objeto fue encontrado a un lado de los vehículos involucrados en el choque y posteriormente decomisado por agentes judiciales como parte de la investigación.

El caso ocurrió en barrio Nazareth, 500 metros al oeste de Metrocentro de Cartago, luego de que Granados impactara por detrás un pick up conducido por un joven de apellidos Mora Cubero, de 23 años.

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Tras el choque, ambos conductores se bajaron de los vehículos y segundos después ocurrió el disparo que acabó con la vida de Granados.

Ahora, los videos captados por cámaras de seguridad están siendo analizados por el OIJ, cuyos agentes deberán determinar si en este caso existió legítima defensa.

Mora cuenta con permiso de portación de armas.