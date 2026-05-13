Esto decidió un juez con el hombre investigado por mortal pleito entre choferes en Cartago

El hombre sospechoso de disparar y causar la muerte de otro conductor tras un choque en barrio Nazareth, en Cartago, quedó en libertad mientras las autoridades continúan con la investigación del caso.

Mora Cubero fue detenido minutos después del asesinato. (cortesía/cortesía)

Así lo confirmó una fuente judicial que indicó que la causa sigue en análisis para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos y definir eventuales acciones judiciales.

El caso es investigado por el delito de homicidio simple.

“Anoche se realizó la audiencia de solicitud de solicitud de medidas cautelares, en la cual, tras la petición del despacho, el Tribunal de Flagrancia le ordenó presentarse a firmar una vez a la semana, no portar armas de fuego y mantener domicilio fijo”, informó el Ministerio Público tras la consulta de La Teja.

La audiencia de continuación fue programada para el 1 de junio.

El caso se registró la mañana del martes, cuando una discusión entre los dos conductores terminó de forma violenta y cobró la vida de un hombre, de 33 años.

La víctima fue identificada como Francisco Javier Granados López, quien se dirigía hacia su trabajo en la zona franca de Cartago cuando ocurrió el fatal incidente.

Un video y la versión de testigos es clave para determinar el futuro del caso. En una grabación se observa cuando Francisco se baja del carro con un mango de pala y se va hacia el otro conductor de apellido Mora.

Francisco Javier Granados López es el conductor que murió baleado luego de un choque en Cartago. Foto: Karol Cedeño para La Teja (Karol Cedeño para La Teja/Karol Cedeño para La Teja)

El hombre se acerca, al parecer suelta el objeto que tenía en su mano, entonces el otro conductor se hace para atrás, aparentemente le advierte y le dispara.

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La bala le dio en una pierna y falleció desangrado.

Tras los hechos, agentes judiciales realizaron diligencias para recabar evidencia y tomar declaraciones que permitan esclarecer qué ocurrió previo al disparo.

Por ahora, el sospechoso no quedó detenido y permanecerá en libertad mientras se recopilan más elementos dentro del expediente.

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La muerte de Granados ha generado consternación, especialmente porque su familia ya enfrentaba otra reciente tragedia: hace casi cinco meses habían perdido a su madre en un accidente de tránsito ocurrido en Turrialba.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar responsabilidades en este caso que ha conmocionado a Cartago.