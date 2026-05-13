Esto pide la mamá del joven detenido por disparar y matar a conductor tras choque en Cartago

En medio de la tragedia que dejó a una persona fallecida y a dos familias devastadas tras un choque en Cartago, la mamá del joven detenido por el caso hizo una única petición.

Se trata de un muchacho de apellidos Mora Cubero, de 23 años, quien figura como sospechoso de disparar contra Francisco Javier Granados López, de 33 años, luego de un choque que ocurrió en barrio Nazareth, 500 metros al oeste de Metrocentro en Cartago.

La madre del joven, una socióloga de apellido Cubero y de 53 años, conversó con La Teja y aseguró que, en este momento tan difícil, solo tiene una petición.

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Un choque terminó en una devastadora situación que golpea a dos familias. Foto: Captura de video (cortesía/cortesía)

“Las oraciones son más que suficientes para mí”, expresó brevemente.

La mujer prefirió no revelar el lugar en el que se encuentran, aunque en apariencia familiares del muchacho permanecen en los Tribunales acompañándolo durante el proceso judicial.

Mientras tanto, Mora Cubero continúa a la espera de que las autoridades definan las medidas cautelares que enfrentará por este caso que ha causado conmoción en todo el país.

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Mora Cubero es un muchacho emprendedor, dedicado a la reparación, mantenimiento y mejoras de computadoras, celulares, consolas e impresoras en Cartago.

Además es papá de una pequeña de un año y ocho meses.

La tragedia cobró la vida de Francisco Javier Granados López, de 33 años, vecino de Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, quien era el sostén económico de una familia integrada por nueve personas.

Francisco Javier Granados López, de 33 años, era casado, vivía en Llanos de Santa Lucía en Paraíso de Cartago y era el principal sostén económico de su familia compuesta de nueve miembros. (Foto: corte/Foto: cortesía)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene bajo análisis videos, testimonios y pruebas para determinar las circunstancias exactas del hecho y establecer si existió legítima defensa.