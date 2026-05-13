Así se enteró la esposa de Francisco Javier Granados de la tragedia tras choque en Cartago

Karol Cedeño jamás imaginó que la llamada que recibió la mañana de este martes de parte de su esposo, Francisco Javier Granados López, sería la última conversación que tendría con él.

El hombre, de 33 años, murió baleado luego de un choque ocurrido en barrio Nazareth, 500 metros al oeste de Metrocentro de Cartago.

Según relató Karol a La Teja, ella se encontraba en su casa cuando Francisco la llamó para contarle que había sufrido un accidente de tránsito, aunque le aseguró que estaba bien.

“Me dijo que había chocado y que el muchacho le estaba pidiendo doscientos mil colones”, recordó la mujer.

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Esposa de conductor que murió baleado luego de choque

Tras esa conversación, la preocupación comenzó a crecer entre la familia. Un hermano de Francisco decidió trasladarse hasta el sitio donde ocurrió el accidente para averiguar qué estaba pasando.

Sin embargo, al llegar al lugar habría encontrado a Francisco sin vida. Poco después, Karol recibió la devastadora noticia por medio de una llamada de su cuñada.

“Mi cuñada me llama y me dice”, expresó con dolor la esposa, quien aún intenta asimilar lo ocurrido.

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Francisco Javier Granados López el conductor que murió baleado luego de un choque en Cartago. Foto: Karol Cedeño para La Teja (Karol Cedeño para La Teja/Karol Cedeño para La Teja)

Karol describió a Francisco como la mano derecha de toda la familia, ya que era quien veía por nueve integrantes del hogar y trabajaba diariamente para sostenerlos.

El caso continúa bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que analiza videos y testimonios para esclarecer las circunstancias exactas de esta tragedia.

Un joven de apellido Mora Cubero, de 23 años, quien cuenta con permiso de portación de armas, está en manos de las autoridades, quienes siguen investigando si se trató de legítima defensa o no.