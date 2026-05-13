Así fue como gatilleros atacaron a policía que habría recibido balazo en la cabeza

El Ministerio de Seguridad Pública dio a conocer cómo ocurrió el atroz ataque en el que un oficial de la Fuerza Pública recibió varios disparos, al parecer, uno de ellos en la cabeza.

Las autoridades además revelaron que en ese mismo hecho resultó herido otro uniformado; sin embargo, no dieron a conocer cuántos impactos de bala recibió ni tampoco su condición de salud.

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Los hechos ocurrieron a eso de las 2:58 p. m. de este miércoles en el centro de Batán de Limón, en las inmediaciones de una licorera.

De acuerdo con la versión de Seguridad Pública, el ataque fue cometido por dos gatilleros que viajaban en una motocicleta.

El violento ataque contra los policías ocurrió a plena luz del día. (Cortes/El violento ataque contra los policías ocurrió a plena luz del día.)

“Debemos indicar que dos oficiales de Fuerza Pública que viajaban en una motocicleta fueron abordados por otros dos sujetos en motocicleta, quienes dispararon e hirieron a los uniformados.

“Ambos fueron trasladados a centro médico en donde son atendidos”, indicó Seguridad.

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En estos momentos, la Fuerza Pública, apoyada con otras unidades policiales por tierra y aire, se mantiene en la búsqueda de los sospechosos.

Por su parte, la Cruz Roja informó que ellos solo atendieron a uno de los uniformados, de aproximadamente 28 años, el cual presentaba varios impactos de bala.

Se supo que el oficial fue llevado primero a la clínica de Batán y, posteriormente, al Hospital de Limón.