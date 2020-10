–Si yo soy el deudor puedo acudir al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y poner una denuncia porque se está dando un acoso en la insistencia, incluso el MEIC puede multar al ente financiero, si yo no soy el deudor, pero me llaman para cobrarme la deuda ajena puedo poner un recurso de amparo porque me están violentando mi datos y mi privacidad.