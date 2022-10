Abogado de exentrenador de Yokasta Valle: “Don Marco nos ha dicho que él ha cometido un error”

Marco Delgado escuchará la sentencia este martes. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

El abogado de Marco Delgado, Rafael Gairaud, aseguró a los jueces del Tribunal Penal de Pavas que en el juicio ha salido a relucir que su cliente tiene un antecedente de una condena por abuso sexual en el 2008 y que por esa razón -según el jurista- ya se le ha señalado como culpable en este caso por el que se dictará sentencia hasta hoy.

Así lo hizo ver el defensor del amante del boxeo.

Mamá de supuesta víctima de Marco Delgado: “Hay una justicia divina, aquí o en cualquier lugar usted va a pagar”

“Pido hacer una pequeña evaluación de un tema que salió a colación en el debate y que me genera estupor, me genera estupor porque yo creí que en el derecho penal costarricense ya habíamos superado los arcaísmos de la teoría del derecho penal de autor, pero no, con sorpresa poco antes de la audiencia preliminar me enteré que en este proceso que la responsabilidad penal que se le atribuye a mi representado está basada en esa añeja, insostenible y terrorífica idea de que si una persona es acusada de un delito y luego lo acusan de otro, es autor”, dijo el abogado.

Añadió, “Aquí el argumento central del querellante es que como don Marco tiene antecedentes él es autor de los delitos que se le están investigando en esta causa y eso viola el principio absoluto de demostración constitucional de culpabilidad, yo puedo ser un criminal y si se me imputa un hecho igual se me tiene que probar el delito”, dijo Gairaud.

El abogado reconoció que su cliente ha reconocido que fue juzgado y condenado en el 2008.

Entrenador Marco Delgado al final del juicio: “Ante los ojos de Jehová no he cometido ningún delito”

“Don Marco nos ha dicho que él ha cometido un error en su vida, que no fue o está relacionado con los hechos que se juzgan en este debate, que en una situación de carácter amorosa aceptó asumir una responsabilidad de que se iba a probar su inocencia, desgraciadamente para él el tribunal y yo desconocemos lo que pasó porque se trató de buscar el expediente y no se encontró”, dijo el abogado

Gairaud aseguró que solo saben que en ese caso el perjuicio era supuestamente contra varones y no de mujeres como en este caso.

La sentencia será dictada la mañana de este viernes en los tribunales de Pavas a las 11:00 de la mañana.

Mientras el defensor solicitó la absolutoria el Ministerio Público pidió que lo condenen a 85 años. Delgado es sospechoso de 21 presuntos delitos de abuso sexual en contra de tres adolescentes que al momento de los aparentes hechos tenían entre 12 y 13 años.En las conclusiones, el Fiscal pidió la absolutoria de tres de los 21 delitos que pesan sobre Delgado.