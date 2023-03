Abogado sobre Bodaan: “Le han adelantado esa muerte y están creando otro crimen”

Utilizando un tono de voz fuerte y hablándole directamente a los representantes del Ministerio Público y a los abogados de la familia de María Luisa Cedeño Quesada, fue como comenzó Hugo Navas, abogado defensor del neerlandés Bodaan.

Navas reiteró sobre la inocencia de su cliente y asegura que él no participó en el brutal homicidio de la doctora Cedeño.

Mencionó que estas acusaciones están terminando de matar a Bodaan, quien más bien estaba disfrutando casi de su jubilación cuando ocurrió el espantoso homicidio de la doctora.

“Quiero llamar la atención del Ministerio Público: no podemos crear un crimen sobre otro crimen. ¿Cuál sería el crimen que estaríamos creando? Bueno despedazarle la vida a este señor que todos sabemos objetivamente que por su edad y sus enfermedades crónicas, que si no me muero yo primero, al que le toca morirse es a él.

“Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¡Que le han adelantado esa muerte, el tenerlo irresponsablemente aquí hoy le han adelantado la muerte y están creando otro crimen sobre otro crimen horrendo!”, manifestó Navas.

Hugo Navas, abogado defensor del holandés Bodaan. Foto: Alejandra Portuguez

Para el defensor lo acusado por el Ministerio Público contra Bodaan es un guion de película, así lo catalogó.

“No hay relación entre los hechos acusados y mi representado Bodaan, infringen el artículo 303 del Código Procesal Penal donde el Tribunal tiene que condenar a alguien.

“Los indicios limpios de ADN que se encontraron en el lugar no correspondían a mi representado, no hubo sangre de mi representado, no hubo pelos, no hubo semen, no hubo huellas, ni palmares ni dactilares. ¡Mi representado nunca estuvo ahí aunque les duela a todos!”, argumentó el abogado en sus conclusiones.

Afirmó que no piensan en el dolor que sufrió la víctima, pero considera que sería un pecado condenar a Bodaan por lo que según él no participó.

“Esta representación no desconoce el horrendo crimen que se causó en este hotel, no desconoce el sufrimiento que tuvo la doctora y su familia, pero estoy seguro que la misma familia, porque los vi y son gente educada, no les gustaría que se condenara un inocente con tal de quedar bien con la opinión pública y el interés mediático”, expresó Navas.

Defensor de Bodaan afirma que su cliente se está muriendo al enfrentar este proceso. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

El defensor reiteró que la investigación por parte del Ministerio Público fue un guion que contó con directores, actores y demás.

“Desde un principio dije que esto era un guion de película y se los voy a demostrar, Herrera Martínez tenía la espalda y la cara arañada pero Bodaan y Miranda tenían a la doctora agarrada de los brazos (según lo que acusa la Fiscalía) ¿cómo si la tenían agarrada arañó a Herrera en la cara y la espalda, era más fácil arrañar a Bodaan?”.

“En la piel de Bodaan no existía nada que dijera que estuvo involucrado en un pleito”, señaló el defensor.

Así fue parte de su exposición durante más de una hora, sin embargo la jueza Sandra Arrieta le llamó la atención de mantener el respeto y solo dirigirse al Tribunal Penal y no a las partes.

Luego de este llamado de atención Navas hasta cambió el tono con el que había iniciado sus conclusiones.

María Luisa Cedeño fue hallada sin vida el 20 de julio del 2020. El juicio por su brutal crimen comenzó el 13 de setiembre del 2022, está programado para que termine el 28 de abril próximo.