Abuelito que murió atacado por perros amaba a los animales y lo demostró con una última noble acción

Amante de los animales y también del ejercicio, esas eran dos de las principales características que describían a don Delio Antonio Masis Murcia, de 65 años.

Don Delio no podía ver algún animal doméstico desamparado porque corría a buscarle un hogar.

Pero él no solo se preocupaba por los animalitos, sino también por su salud, pues en los últimos cinco años comenzó a cambiar su estilo de vida al salir a caminar en las mañanas y tratar de mantenerse en movimiento.

La última vez que logró ejercitarse fue la mañana del domingo 18 de agosto anterior, a las 5:49 a. m. cuando iba por las calles de Guápiles, Limón, no obstante, dos perros american stanford se le abalanzaron y pese a que trató de esquivarlos al dar pasos hacia atrás, se tropezó y al caer se golpeó muy fuerte la cabeza.

Una mujer que estaba cerca intentó ayudarlo, así como un motociclista y las personas que iban en un carro, que llegaron muy rápido, sin embargo, los golpes en la cabeza lo dejaron muy mal.

Delio Masis Murcia, de 65 años, era amante de los animales. Foto: Cortesía Delio Andrés Masís, hijo.

A don Delio lo llevaron al hospital de Guápiles y debido a la condición lo enviaron al hospital Calderón Guardia, en San José.

Durante la hospitalización sufrió una neumonía, y esta situación, así como los golpes sufridos, terminaron cobrando la vida del adulto mayor, a él lo declararon fallecido la mañana de este lunes 26 de agosto, así lo confirmó Delio, uno de los hijos de la víctima.

“Hace unos cinco años, él comenzó a caminar todos los días y el polideportivo de Guápiles está muy bonito, entonces él iba al polideportivo daba un par de vueltas y se devolvía por ese barrio (en el que ocurrió el ataque) es la comunidad más poblada de Guápiles, es una de las calles más transitadas, se devolvía por ahí porque tenemos amigos ahí, entonces pasaba saludando en una panadería, en una verdulería, esa era la rutina de él todos los días”, recordó Delio Masís hijo.

La familia señaló que todo lo dejan en manos de las autoridades y pese al dolor no guardan ningún remordimiento, solo no quieren que ninguna otra familia pierda algún ser querido al ser atacados por algún perro.

“Nosotros vamos a interponer todas las medidas necesarias, principalmente por responsabilidad social, en mi vida he tenido que poner una demanda y hubiese preferido no tener que hacerlo, pero en este caso nosotros tenemos la responsabilidad de que esto no le pase a otra familia”, aseguró.

Al parecer los animales que se le tiraron siempre los tenían amarrados dentro de una casa.

Abuelito atacado por perros tenía un gran corazón

Don Delio fue comerciante y hacía unos años se pensionó, él vivía rescatando animalitos.

“Mi papá vivía rescatando perros, cuando comenzó a caminar a veces traía un perro y nosotros lo cuidábamos, lo curábamos y buscaba a alguien que se lo llevara.

“Él me dejó un recuerdito de un perro golden que rescató hace menos de un año, cuando andaba entregando una mercadería en una escuela y había un perro que llegó y lo cuidaban en la escuela, como venían las vacaciones de fin de año y se iban todos los profesores, entonces él se lo trajo y yo lo tengo en mi casa, se llama Dobby, venía desnutrido, lo castramos y ahora lo tengo en mi casa junto con mi otra perrita que tengo”, manifestó el hijo.

Delio Masis Murcia, de 65 años, rescató este golden en diciembre del 2023 Foto: Cortesía Delio Andrés Masís, hijo.

Don Delio será velado en Guápiles y también en Río Frío de Sarapiquí, donde lo sepultarán este miércoles.

Personal del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) afirmó que en la oficina cantonal de Guápiles no habían presentado ninguna denuncia sobre este caso.