Accidente de avioneta: mamá de joven demandará a empresa como responsable de la muerte de su hijo

Eva Prendas junto a su hijo Jean Franco Segura Prendas, de 28 años, una de las víctimas del accidente de avioneta que ocurrió en las montañas de Escazú el lunes 25 de noviembre del 2024. Foto:

Eva Prendas, mamá de Jean Franco Segura, el joven que fue una de las cinco personas que murieron en el accidente de la avioneta en Pico Blanco, en Escazú, aseguró que presentará una demanda por la muerte de su hijo.

La señora dijo que está decidida a tomar acciones legales contra la agencia de viajes Horizontes, para la cual trabajaba su hijo desde hace seis meses, pues considera que ellos fueron quienes decidieron que la avioneta despegara pese a que las condiciones no eran las idóneas.

LEA MÁS: Accidente en avioneta: Jean Franco Segura hacía su primer vuelo y la mamá le pidió que no lo hiciera

“Ellos tuvieron la culpa de ese accidente, porque los enviaron en esa avioneta sabiendo que no se podía volar, que no era conveniente, no entiendo cuál era la carrera que se tenían”, expresa la señora.

Prendas también dijo estar muy molesta por el hecho de que desde la empresa no tomaron en consideración si Jean Franco deseaba hacer un viaje de ese tipo, aun cuando se sentía inseguro de subir a la avioneta.

“Si hubiera sabido que mi hijo cuando firmó ese contrato estaba firmando la muerte”. — Eva Prendas, mamá de Jean Franco Segura.

“Todo fue mal manejado, creo que también hay que investigar a la aerolínea, tenemos que hacer una investigación por ambos lados, porque ahí también pasaron cosas. El origen de todo fue Horizontes, porque ellos le dijeron a mi hijo que él tenía que ir, un sábado en la tarde, que ni siquiera estaba en horas laborales, le escribieron que se tenía que subir en esa avioneta el lunes, nunca le preguntaron si estaba preparado o si lo había hecho antes”, destacó.

LEA MÁS: Accidente de avioneta: piloto Mario Miranda pasó de “piratear” a cumplir su sueño de surcar los cielos

La Teja conversó con Prendas pasadas las 6 p. m. de este martes y confirmó que hasta esa hora no había recibido ningún mensaje de la empresa, ni siquiera para darle el pésame.

“No tengo ningún mensaje de ellos de correo ni de WhatsApp, mucho menos una llamada telefónica, a estas alturas es como una empresa fantasma, por la que mi hijo perdió la vida por culpa de las malas decisiones que ellos tomaron”, considera.