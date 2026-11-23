Un hombre de apellido Cañón, de 27 años y de nacionalidad colombiana, falleció la tarde de este lunes 23 de noviembre en un accidente de tránsito ocurrido en San Rafael de Alajuela.

A la llegada de la Cruz Roja el motociclista ya estaba fallecido (Cruz Roja/Cortesía)

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el accidente fue reportado a eso de la 1:50 p. m. El motociclista viajaba por esa zona cuando, según investigan los judiciales, habría irrespetado una señal de alto.

Supuestamente, en ese momento un camión impactó contra uno de los costados de la motocicleta.

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El hombre falleció en el sitio debido a las lesiones sufridas. Agentes judiciales se presentaron en la escena, realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas de muerte.

El caso continúa bajo investigación.