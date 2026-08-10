Sucesos

Accidente en una importante ruta del país deja un motociclista muerto

Fatal accidente se dio esta tarde

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Por Hillary Chinchilla Marín

Un motociclista perdió la vida la tarde de este domingo luego de sufrir un accidente de tránsito en San Isidro de El Guarco, Cartago, según confirmó la Cruz Roja Costarricense a La Teja.

La emergencia fue reportada poco después de las 3 de la tarde en las cercanías del Liceo Rural de Cañón de El Guarco, aproximadamente entre dos y cuatro kilómetros hacia Pérez Zeledón.

En la imagen un oficial de fuerza pública con conos en la vía
Foto con fines ilustrativos (Reiner Montero, corresponsal GN/Reiner Montero, corresponsal GN)

Motociclista fue declarado fallecido

De acuerdo con la información suministrada por la Cruz Roja, el accidente se produjo por el derrape de una motocicleta.

Al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia encontraron a un hombre adulto que fue declarado fallecido en el sitio.

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La escena y el cuerpo quedaron a la espera de la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes deberán realizar el levantamiento y las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

Se recomienda a los conductores que deban transitar por este sector hacerlo con precaución.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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