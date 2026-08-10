Accidente en una importante ruta del país deja un motociclista muerto

Un motociclista perdió la vida la tarde de este domingo luego de sufrir un accidente de tránsito en San Isidro de El Guarco, Cartago, según confirmó la Cruz Roja Costarricense a La Teja.

La emergencia fue reportada poco después de las 3 de la tarde en las cercanías del Liceo Rural de Cañón de El Guarco, aproximadamente entre dos y cuatro kilómetros hacia Pérez Zeledón.

Foto con fines ilustrativos (Reiner Montero, corresponsal GN/Reiner Montero, corresponsal GN)

Motociclista fue declarado fallecido

De acuerdo con la información suministrada por la Cruz Roja, el accidente se produjo por el derrape de una motocicleta.

Al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia encontraron a un hombre adulto que fue declarado fallecido en el sitio.

LEA MÁS: Hombre resulta herido en el parqueo de un bar tras quedar en medio de una riña

La escena y el cuerpo quedaron a la espera de la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes deberán realizar el levantamiento y las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

Se recomienda a los conductores que deban transitar por este sector hacerlo con precaución.