Hombre resulta herido en el parqueo de un bar tras quedar en medio de una riña

Un hombre resultó herido de varios balazos la madrugada de este domingo dentreo del parqueo de un bar, en Santa Ana.

El hecho ocurrió pasadas las 5 a. m., cuando, según la información preliminar, Arce se encontraba en el estacionamiento.

En determinado momento se habría producido una riña entre varias personas cerca del lugar donde estaba el hombre. Posteriormente, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y una de las balas impactó a Arce en el muslo izquierdo.

El hombre fue alcanzado por una bala. (Alonso Tenorio)

De acuerdo con la versión preliminar, el hombre no participaba en la riña, sino que se encontraba cerca del sitio donde ocurrió el altercado.

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El herido fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios realizaron el levantamiento de evidencias en el sitio.

El caso se mantiene en investigación para determinar con exactitud lo ocurrido y establecer quién habría realizado los disparos.