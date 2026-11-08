Sucesos

Accidente mortal en Buenos Aires: conductor de 33 años chocó de frente contra tráiler

Conductor de 33 años murió tras chocar de frente contra un tráiler en Buenos Aires de Puntarenas

Por Silvia Coto

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Un hombre de 33 años falleció la madrugada de este domingo luego de sufrir un violento accidente de tránsito en Buenos Aires de Puntarenas.

La víctima fue identificada por las autoridades judiciales con el apellido Núñez.

Accidente en Buenos Aires
Accidente en Buenos Aires (cor/Cortesía)

Según la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el accidente ocurrió a eso de la 1:10 a. m., cuando el hombre viajaba en un vehículo por Buenos Aires centro.

En apariencia, por razones que todavía se investigan, Núñez habría invadido el carril contrario y chocó de frente contra un vehículo pesado.

Varias personas que pasaban por el sitio trataron de ayudar al conductor, pero estaba prensado.

Accidente en Buenos Aires
Accidente en Buenos Aires (cor/Cortesía)

Producto del impacto, el conductor del automóvil falleció en el sitio.

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Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia.

El caso continúa bajo investigación para determinar con exactitud cómo ocurrió el mortal accidente.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.