Joven de 16 años murió tras recibir múltiples balazos en Matina, Limón

Un adolescente de 16 años falleció la noche del sábado tras recibir múltiples heridas de bala en Batán, en Matina de Limón.

La emergencia fue atendida por los cuerpos de socorro a eso de las 9:41 p. m.

Cuando los cruzrojistas llegaron al sitio, encontraron al menor con varias heridas de bala.

Pese a la atención de la emergencia, el adolescente fue declarado fallecido en el sitio.

Cruz Roja imagen ilustrativa (Cortesía Cruz Roja/Cortesía Cruz Roja)

El caso estremeció a los vecinos de la comunidad, quienes minutos antes escucharon las detonaciones

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De momento, no han trascendido las circunstancias en las que ocurrió el ataque ni la identidad de la víctima.

El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense.