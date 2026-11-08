Sucesos

Joven de 16 años murió tras recibir múltiples balazos en Matina, Limón

Vecinos reportan detonaciones minutos antes del hallazgo del cuerpo

Por Silvia Coto

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Un adolescente de 16 años falleció la noche del sábado tras recibir múltiples heridas de bala en Batán, en Matina de Limón.

La emergencia fue atendida por los cuerpos de socorro a eso de las 9:41 p. m.

Cuando los cruzrojistas llegaron al sitio, encontraron al menor con varias heridas de bala.

Pese a la atención de la emergencia, el adolescente fue declarado fallecido en el sitio.

Cruz Roja imagen ilustrativa
Cruz Roja imagen ilustrativa (Cortesía Cruz Roja/Cortesía Cruz Roja)

El caso estremeció a los vecinos de la comunidad, quienes minutos antes escucharon las detonaciones

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De momento, no han trascendido las circunstancias en las que ocurrió el ataque ni la identidad de la víctima.

El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.