Investigación por muerte de bebé agredido avanza: esto pasó con su mamá

La investigación por la muerte de un bebé sigue, mientras tanto el Juzgado Penal de Coto Brus amplió por tres meses más la prisión preventiva contra una mujer de apellido Jiménez.

Ella es sospechosa del delito de homicidio calificado en perjuicio de su hijo, un bebé de un año.

El caso ocurrió a inicios de octubre del 2025, cuando el menor fue trasladado desde el Hospital San Vito de Coto Brus hasta el Hospital Nacional de Niños, en San José. Pese a la atención médica que recibió, el pequeño falleció.

El bebé de un año falleció por las lesiones que sufrió. Foto Ilustrativa (Canva/Canva)

Según la información judicial, los especialistas detectaron lesiones que podrían ser compatibles con el Síndrome del Niño Agredido.

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Ante esos hallazgos, el personal médico alertó a las autoridades judiciales, que iniciaron las investigaciones y posteriormente detuvieron a la madre.

Se espera que pronto se realice la audiencia preliminar si el caso se eleva a juicio.