Mamá, víctima inocente de un ataque de sicarios, había tomado una decisión que cambiaría el futuro de su familia

La preocupación por el futuro de sus dos pequeños hijos, de 4 y un año, llevó a Shaury Freeman, de 28 años, a tomar una decisión que cambiaría por completo la vida de su familia.

Sin embargo, la joven mamá nunca pudo hacer realidad ese proyecto, pues la violencia se cruzó en su camino y, lamentablemente, terminó siendo víctima inocente de un ataque cometido por sicarios en Limón.

Así lo contó Aleysha Freeman, hermana de Shaury, a La Teja; ella asegura que su amada hermana no tenía ninguna relación con esa situación y que, simplemente, estuvo en el lugar y en el momento equivocado.

“Ella tenía muchas metas por cumplir, creo que la más importante era irse a vivir con su familia a San José. Tomó esa decisión porque el barrio donde vivimos, en Limón 2000, es muy difícil para muchas personas, porque por más atestados académicos y demás, es complicado conseguir empleo.

“Ya no es un buen barrio para que un niño crezca, han pasado muchas cosas y ya no hay seguridad ni para que un niño juegue afuera. Entonces su idea era irse a San José a buscar más oportunidades”, explicó Aleysha.

De acuerdo con Aleysha, su hermana planeaba mudarse a la capital con su familia en enero del próximo año, pero lamentablemente, la ola de violencia que acecha al país la alcanzó.

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El crimen que apagó la vida de Shaury ocurrió la noche del pasado 14 de octubre, precisamente a pocos metros de su casa y la de su mamá, que se encuentran prácticamente una al lado de la otra.

Shaury era madre de dos hijos, uno de ellos es una niña de apenas un añito. Foto cortesía Aleysha Freeman. (Cortesía/Shaury Freeman, joven mamá víctima de balacera en Limón. Foto cortesía Aleysha Freeman.)

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Freeman se encontraba dentro de una vivienda cuando, en apariencia, entre tres y cuatro hombres que viajaban en motocicletas pasaron frente a la casa y dispararon en reiteradas ocasiones contra las personas que estaban en su interior.

Lamentablemente, uno de los disparos impactó a Shaury en la cabeza, causándole la muerte en el lugar.

Junto a una amistad

Aleysha contó que días antes de la tragedia que hoy tiene a su familia de luto, en el barrio circulaba el rumor de que querían matar a un hombre, quien, en apariencia, ya había recibido varias amenazas.

Por eso ella está segura de que las personas que acabaron con la vida de su hermana realmente iban tras ese hombre, pero no les importó que Shaury se encontrara cerca de donde se dio la balacera.

“Mi hermana nunca iba ahí; lamentablemente, ese día estaba con una amistad que había venido. Ellas estaban comiendo, tomando coca y demás.

“Ya a las 11 p.m., cuando ella venía para la casa, se acercaron unas personas a disparar. En ese lugar estaban mi hermana, otros adultos y un niño, y los disparos solo alcanzaron a herir a mi hermana. Ella estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado”.

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La familia de Shaury sostiene que ella fue una víctima inocente. Foto cortesía Aleysha Freeman. (Cortesía/Shaury Freeman, joven mamá víctima de balacera en Limón. Foto cortesía Aleysha Freeman.)

Cuando escuchó los disparos, Aleysha estaba a unos 150 metros de la casa de su mamá, y lo primero que se le vino a la mente fue que habían matado al hombre que había sido amenazado.

“Yo corrí al lugar, porque ya se sabía que a esta persona la querían matar; justamente, pensé que había sido eso, pero cuando llegué vi que era mi hermana”.

Para doña Cynthia Umaña, tía de Shaury, la noticia de la muerte de su sobrina fue como caer en una pesadilla interminable.

“Yo recibí la llamada a medianoche y no podía creerlo; de hecho, yo la llamaba a su teléfono, porque quería que ella me contestara y me dijera: ‘tía es un error, aquí estoy’, pero ella no lo hizo, porque estaba sobre el piso, con su celular a la par, mientras mi hermana estaba a su lado llorando”.

Mujer y madre admirable

La trágica muerte de Shaury no solo golpeó a su familia; todos los vecinos del barrio están muy dolidos por lo ocurrido y aseguran que era una buena muchacha que no se merecía algo así.

“Mi hermana era una persona espectacular, mucha gente contaba con ella, porque siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, siempre buscaba tenderle la mano a quien lo necesitara y no solo con nuestra familia, sino con toda la comunidad”.

Su tía la recordó como una madre y esposa ejemplar que siempre se dedicó a cuidar su hogar y a darles lo mejor a sus dos hijos, que eran su tesoro.

Shaury había tomado la decisión de irse a vivir con su familia a San José en enero del próximo año. Foto cortesía Aleysha Freeman. (Cortesía/Shaury Freeman, joven mamá víctima de balacera en Limón. Foto cortesía Aleysha Freeman.)

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“Shaury era una chiquilla muy alegre, siempre andaba cantando y bailando, siempre le encontraba las cosas felices a la vida. Es muy triste saber que su vida se apagó así, siendo una mujer sana, con muchos sueños y anhelos”

Ella era una joven con muchos sueños y metas por cumplir. Su tía recordó que uno de ellos era tener un negocio propio junto con su esposo.

“Uno de sus sueños era tener su propio restaurante junto con su esposo. Me decía que iban a vender comida caribeña y colombiana, y que estaba muy segura de que iba a lograrlo”.

En medio del enorme dolor que sienten por la trágica muerte de Shaury, su familia y sus seres queridos piden que se haga justicia contra las personas que le arrebataron la vida de una forma tan cruel.