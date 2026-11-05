Funcionario de la UCR es detenido como sospechoso de almacenar y difundir material de abuso sexual infantil

Un funcionario de la Universidad de Costa Rica (UCR) fue detenido este jueves por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de cometer un indignante delito.

La Policía Judicial informó que se trata de un sujeto apellidado Cárdenas, de 30 años, quien figura como sospechoso del presunto delito de tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil.

Cárdenas fue capturado por la Policía Judicial este jueves, luego de que agentes judiciales allanaron la vivienda en la que vivía en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

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“La investigación inició en enero del 2025, luego de que agentes judiciales detectaran mediante herramientas de investigación que esta persona, en apariencia, almacenaba y difundía material de abuso sexual infantil en diferentes plataformas de internet”, indicó el OIJ.

Un hombre de apellido Cárdenas, de 30 años, fue detenido en Paraíso de Cartago como sospechoso de almacenar y difundir material de abuso sexual infantil. (OIJ/Cortesía)

Durante el allanamiento los investigadores decomisaron tres celulares, dos computadoras portátiles y otros elementos de importancia para la investigación.

Trascendió que Cárdenas, en apariencia, trabajaba en el área de soldadura de la mencionada universidad.

Colaborarán con OIJ

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Tras la detención del funcionario, la UCR se pronunció por medio de un comunicado de prensa, señalando que rechaza con total firmeza la producción, tenencia, distribución o consumo de material de abuso sexual infantil.

“Se trata de una forma grave de violencia contra niñas, niños y adolescentes, que deja daños profundos en las víctimas y contradice los principios éticos, humanistas y de defensa de los derechos humanos que guían a nuestra comunidad universitaria. Ante estos hechos, la tolerancia es cero”.

Además, indicaron que la UCR respeta las garantías del debido proceso que asisten a toda persona investigadas y que colaborarán en todo lo posible con el Ministerio Público y del OIJ.

“La UCR activó de inmediato los procedimientos internos para verificar la situación. Aplicará, con celeridad y firmeza, las medidas administrativas, cautelares, disciplinarias y legales que correspondan según la normativa universitaria y nacional”.