Detienen a 2 mujeres sospechosas de liderar grupo de búnkeres para la venta de droga en Coronado y Purral

Detrás de la fachada que mantenían como simples vecinas de Coronado, en San José, dos mujeres habrían asumido el liderazgo de un grupo criminal ligado a un oscuro negocio que sigue cobrando vidas en todo el país.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que señaló a ambas mujeres como las presuntas líderes de una banda que administraba varios búnkeres dedicados a la venta de distintos tipos de drogas.

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El oscuro negocio de esta organización llegó a su fin este jueves, pues la Policía Judicial realizó un operativo para detener a los sospechosos, en los cuales se realizaron 8 allanamientos en distintos puntos de Dulce Nombre de Coronado y en Purral de Goicoechea.

Las mujeres fueron detenidas en Dulce Nombre de Coronado. (OIJ/Suministrada)

Como resultado de la operación, el OIJ detuvo a las presuntas líderes de apellidos Brenes, de 45 años: y Rivera, de 38; así como a seis hombres apellidados Jiménez, de 31 años; Grajal, de 30; Duarte, de 40; Uriarte, de 42; García, de 19; y Brenes, de 40.

Según Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, la Policía Judicial le venía siguiendo la pista a esta banda desde diciembre del año pasado, gracias a varias informaciones confidenciales que recibieron.

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“En el mes de enero hicimos un primer acercamiento, una operación que se llamó Operación Empuje, en la cual ingresamos a varios locales utilizados como búnker para venta de drogas, los cuales eran administrados y liderados por las dos mujeres detenidas este jueves”, detalló.

Según Muñoz, desde que inició la investigación contra este grupo el OIJ ha decomisado cerca de 650 dosis de crack, 250 dosis de cocaína, además de marihuana y armas de fuego.