OIJ captura a cuatro sospechosos de matar a joven de 24 años y amenazar a vecinos

Cuatro hombres fueron detenidos la mañana de este jueves durante cuatro allanamientos realizados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cañas, en Guanacaste.

Los operativos comenzaron a las 5 a. m. y se llevaron a cabo en tres viviendas de Cañas y una en Bagaces.

Los detenidos son hombres de apellidos Alvarado, de 24 años; Barquero, de 31; Sibaja, de 18; y Briceño, de 19.

Los agentes del OIJ allanaron varias viviendas en Cañas (OIJ/oij)

Según informó el OIJ, los primeros tres figuran como sospechosos de los delitos de homicidio, accionamiento de arma, daños y amenazas. Mientras tanto, Briceño es investigado por accionamiento de arma, daños y amenazas.

La investigación comenzó en agosto de este año, luego de que las autoridades recibieran información sobre supuestas actividades ilícitas que estarían cometiendo los sospechosos.

Además, Alvarado, Barquero y Sibaja son vinculados con el homicidio de un hombre de apellido Martínez, de 24 años, ocurrido el pasado 23 de octubre.

LEA MÁS: Balacera frente a un conocido hotel en San José deja dos hombres heridos, uno está en estado crítico

Los sospechosos también estarían relacionados con amenazas, daños y accionamientos de armas que realizaban para intimidar a los vecinos.

Durante los allanamientos, los agentes lograron decomisar evidencias.

Los cuatro detenidos serán presentados ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.