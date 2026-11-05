Sucesos

OIJ captura a cuatro sospechosos de matar a joven de 24 años y amenazar a vecinos

Tres sospechosos vinculados al homicidio de un joven de 24 años, mientras un cuarto es investigado por intimidación con arma

Por Silvia Coto

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Cuatro hombres fueron detenidos la mañana de este jueves durante cuatro allanamientos realizados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cañas, en Guanacaste.

Los operativos comenzaron a las 5 a. m. y se llevaron a cabo en tres viviendas de Cañas y una en Bagaces.

Los detenidos son hombres de apellidos Alvarado, de 24 años; Barquero, de 31; Sibaja, de 18; y Briceño, de 19.

Los agentes del OIJ allanaron varias viviendas en Cañas
Los agentes del OIJ allanaron varias viviendas en Cañas (OIJ/oij)

Según informó el OIJ, los primeros tres figuran como sospechosos de los delitos de homicidio, accionamiento de arma, daños y amenazas. Mientras tanto, Briceño es investigado por accionamiento de arma, daños y amenazas.

La investigación comenzó en agosto de este año, luego de que las autoridades recibieran información sobre supuestas actividades ilícitas que estarían cometiendo los sospechosos.

Además, Alvarado, Barquero y Sibaja son vinculados con el homicidio de un hombre de apellido Martínez, de 24 años, ocurrido el pasado 23 de octubre.

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Los sospechosos también estarían relacionados con amenazas, daños y accionamientos de armas que realizaban para intimidar a los vecinos.

Durante los allanamientos, los agentes lograron decomisar evidencias.

Los cuatro detenidos serán presentados ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.