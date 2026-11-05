Sucesos

Balacera frente a un conocido hotel en San José deja dos hombres heridos, uno está en estado crítico

Tiroteo frente al Crowne Plaza deja a dos hombres heridos, quienes fueron trasladados al San Juan de Dios

Por Silvia Coto

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Dos hombres resultaron heridos en un ataque a balazos ocurrido la noche de este jueves frente a un conocido hotel en Mata Redonda, San José.

La emergencia fue reportada a las 9:53 p. m., según información de la Cruz Roja. Los hechos se dieron cerca del Crowne Plaza.

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La Cruz Roja trasladó a los heridos. Foto: Ilustrativa (Cruz Roja/Cortesía)

Los cruzrojistas atendieron a los dos pacientes, quienes recibieron varios disparos y los trasladaron de urgencia al Hospital San Juan de Dios.

Uno de los hombres iba en condición urgente, mientras que el otro fue reportado en condición crítica.

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Para atender la emergencia, la Cruz Roja desplazó una unidad de soporte avanzado.

Por el momento, no han trascendido las identidades de los heridos ni las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.