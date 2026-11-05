Sucesos

¡Golpe al narco en el Pacífico! Interceptan lancha con más de 2 toneladas de marihuana y detienen a dos extranjeros

Dos ciudadanos ecuatorianos, incluido el capitán de 25 años, quedaron a órdenes del Ministerio Público.

Por Silvia Coto

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Un operativo entre Costa Rica, Estados Unidos y Panamá permitió interceptar una lancha rápida que transportaba más de dos toneladas y media de marihuana en aguas del Pacífico Sur.

Las autoridades decomisaron dos toneladas y media de mariahuana a una embarcación
Las autoridades decomisaron dos toneladas y media de mariahuana a una embarcación. Foto: MSP (MSP/MSP)

Los oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Servicio Nacional de Guardacostas detuvieron la embarcación en la que viajaban dos ecuatorianos de apellidos Trejos Domínguez, de 25 años, quien era el capitán, y Flores Bawi, de 49 años.

Según informó el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, el operativo comenzó el martes y terminó este miércoles, con la coordinación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

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Una vez asegurada la embarcación, los oficiales la trasladaron hasta Golfito, donde agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con el Ministerio Público, realizaron la revisión de la droga.

En total, decomisaron 2.648 paquetes de marihuana, de aproximadamente un kilo cada uno, además de 11 estañones con combustible.

Los dos extranjeros quedaron a las órdenes del Ministerio Público para que los interrogaran.

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Operación conjunta DEAGOPESdecomiso de marihuanatrafico de drogas en el Pacífico
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.