Sucesos

Cuerpos de emergencia tratan de rescatar a un trabajador atrapado dentro de una turbina en una represa

Las autoridades aún no han dado a conocer cuál sería el estado de salud del trabajador

Por Adrián Galeano Calvo

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Este jueves por la tarde, personal de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos están realizando un operativo para rescatar a un hombre que quedó atrapado dentro de una turbina de una represa en Cartago.

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De acuerdo con el reporte de la Benemérita, la emergencia ocurrió alrededor de la 1:22 p.m. de este jueves en una represa ubicada en el sector de Angostura, en Pavones de Turrialba.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
Los cuerpos de emergencia están tratando de rescatar al hombre. Foto: Cruz Roja Costarricense

“En el lugar se reporta un hombre adulto que, mientras realizaba labores de mantenimiento en una planta hidroeléctrica, quedó atrapado dentro de una de las turbinas de la represa”, detalló Cruz Roja.

Tras recibir la alerta, la Benemérita despachó tres unidades: una de primera intervención, otra de soporte avanzado y la tercera de soporte básico. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos envió otras dos unidades.

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“Los equipos cuentan con personal especializado para atender la situación. La emergencia se encuentra en desarrollo”.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.