Cuerpos de emergencia tratan de rescatar a un trabajador atrapado dentro de una turbina en una represa

Este jueves por la tarde, personal de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos están realizando un operativo para rescatar a un hombre que quedó atrapado dentro de una turbina de una represa en Cartago.

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De acuerdo con el reporte de la Benemérita, la emergencia ocurrió alrededor de la 1:22 p.m. de este jueves en una represa ubicada en el sector de Angostura, en Pavones de Turrialba.

Los cuerpos de emergencia están tratando de rescatar al hombre. Foto: Cruz Roja Costarricense

“En el lugar se reporta un hombre adulto que, mientras realizaba labores de mantenimiento en una planta hidroeléctrica, quedó atrapado dentro de una de las turbinas de la represa”, detalló Cruz Roja.

Tras recibir la alerta, la Benemérita despachó tres unidades: una de primera intervención, otra de soporte avanzado y la tercera de soporte básico. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos envió otras dos unidades.

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“Los equipos cuentan con personal especializado para atender la situación. La emergencia se encuentra en desarrollo”.