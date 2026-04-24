Acribillados dentro de carro: así ocurrió el doble homicidio en San Rafael de Heredia

Nuevos detalles salen a la luz sobre el doble homicidio ocurrido la madrugada de este viernes en San Rafael de Heredia, donde dos hombres fueron asesinados a balazos mientras permanecían dentro de un carro estacionado.

Dos hombres fueron asesinados en un carro en Heredia. (Cruz Roja/Cortesía)

Las víctimas fueron identificadas como un joven de apellido Monge, de 25 años, y otro de apellido Munguía, de 27.

Según la información preliminar, el ataque se registró a eso de las 12:07a.m., cuando dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta el sitio. El acompañante se bajó y, sin mediar palabra, abrió fuego en múltiples ocasiones contra el vehículo.

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Ambos hombres recibieron múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo, lo que les provocó la muerte en el sitio. Así lo confirmó la Cruz Roja que atendió a ambos.

Los cuerpos fueron trasladados a la Medicatura Forense, mientras agentes judiciales trabajan en la recolección de indicios y en la búsqueda de los responsables de este hecho violento.

Con este caso, se contabilizan siete asesinatos en la provincia de Heredia, la cual ha registrado la menor cantidad de homicidios en el país durante el último año.