Horror en Puntarenas: asesinan a niño de 11 años y a un hombre adulto que sería su papá

Una escena de horror marcó la mañana de este viernes 24 de abril, luego de que un niño de 11 años fuera asesinado de varios balazos en la cabeza junto a un hombre adulto, quien en apariencia sería su padre.

El hecho ocurrió en Espíritu Santo de Esparza, en Puntarenas, a unos 800 metros de la estación del ICE.

La Cruz Roja confirmó que la alerta ingresó a las 5:49 a. m., movilizando unidades al sitio tras el reporte de personas heridas por arma de fuego.

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Violencia extrema sacude Puntarenas en la madrugada. Foto: Albert Marín/Ilustrativa (Albert Marín)

Al llegar, los socorristas encontraron a dos víctimas.

“Heridos por arma de fuego, en el lugar se atienden dos pacientes, un hombre de 41 años y un niño de 11 años, ambos con impactos de bala en cabeza, se confirman sin signos vitales en el lugar”, indicaron desde la oficina de prensa de la benemérita.

Hallazgo dentro de un carro

Versiones preliminares señalan que las víctimas se encontraban dentro de un carro que estaba a un lado de la vía.

Fueron vecinos del lugar, quienes alertaron sobre el vehículo sospechoso y, al acercarse, descubrieron a las víctimas sin vida.

El menor viajaba en el asiento del acompañante.

El caso quedó en manos de agentes del OIJ, quienes ahora trabajan en esclarecer lo ocurrido, determinar el móvil del crimen y dar con los responsables de este doble homicidio.

Este hecho violento genera consternación, especialmente por la muerte del menor de edad.