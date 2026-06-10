Acribillan a hombre dentro de barbería en Carrillo; OIJ investiga móvil del crimen

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este martes dentro de una barbería en Carrillo de Guanacaste.

Según información preliminar, la víctima fue identificada como Olivier Espinoza, quien falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante el ataque.

El hombre fue asesinado en una barbería (Silvia Coto)

Según información preliminar, varios hombres llegaron hasta el local y, por razones que aún se investigan, abrieron fuego en múltiples ocasiones contra el hombre.

Tras la balacera, los sospechosos huyeron del lugar, mientras que la víctima quedó sin signos vitales dentro del local.

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Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se trasladaron a la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y recopilar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.