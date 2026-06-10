Sucesos

Acribillan a hombre dentro de barbería en Carrillo; OIJ investiga móvil del crimen

El ataque ocurrió dentro de una barbería en Carrillo. El hombre murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este martes dentro de una barbería en Carrillo de Guanacaste.

Según información preliminar, la víctima fue identificada como Olivier Espinoza, quien falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante el ataque.

El hombre fue asesinado en una barbería (Silvia Coto)

Según información preliminar, varios hombres llegaron hasta el local y, por razones que aún se investigan, abrieron fuego en múltiples ocasiones contra el hombre.

Tras la balacera, los sospechosos huyeron del lugar, mientras que la víctima quedó sin signos vitales dentro del local.

LEA MÁS: Familia de Alejandro Calderón informa que autoridades hallaron un cuerpo y solo esperan la confirmación oficial

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se trasladaron a la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y recopilar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
oijhomicidiocarrillocrimenguanacaste
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.