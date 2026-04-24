Sucesos

Acribillan a muchacha en Limón y elevan cifra de mujeres asesinadas en 2026

Violencia no da tregua y suma otra víctima femenina en el país

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Una joven mujer, de aproximadamente 18 años, fue asesinada de múltiples balazos la noche de este jueves 23 de abril en Villa Plata, en Limón.

El reporte de la Cruz Roja señala que la alerta ingresó a las 7:22 p. m., cuando se informó sobre una mujer herida en vía pública.

Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

LEA MÁS: Ejecutan a hombre de varios balazos

Violencia no da tregua y suma otra víctima femenina en el país. Foto: Melissa Fernández Silva/Archivo (Melissa Fernandez Silva)

De acuerdo con la oficina de prensa del OIJ, la mujer presentaba múltiples impactos por arma de fuego.

“Se informa de mujer encontrada en vía pública con múltiples impactos por arma de fuego, se confirma la misma sin signos vitales en el lugar”, indicaron las autoridades.

Por ahora, la identidad de la joven no ha trascendido de manera oficial, sin embargo, los lugareños decían que es de nombre Paola.

Este nuevo hecho eleva a 21 las mujeres fallecidas de forma violenta en lo que va del 2026, una cifra que genera preocupación por la creciente violencia en el país.

Las autoridades judiciales se mantienen en investigación para determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
matan a mujer en Villa Plata, Limónhomicidio de mujer
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.