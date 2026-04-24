Acribillan a muchacha en Limón y elevan cifra de mujeres asesinadas en 2026

Una joven mujer, de aproximadamente 18 años, fue asesinada de múltiples balazos la noche de este jueves 23 de abril en Villa Plata, en Limón.

El reporte de la Cruz Roja señala que la alerta ingresó a las 7:22 p. m., cuando se informó sobre una mujer herida en vía pública.

Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

LEA MÁS: Ejecutan a hombre de varios balazos

Violencia no da tregua y suma otra víctima femenina en el país. Foto: Melissa Fernández Silva/Archivo (Melissa Fernandez Silva)

De acuerdo con la oficina de prensa del OIJ, la mujer presentaba múltiples impactos por arma de fuego.

“Se informa de mujer encontrada en vía pública con múltiples impactos por arma de fuego, se confirma la misma sin signos vitales en el lugar”, indicaron las autoridades.

Por ahora, la identidad de la joven no ha trascendido de manera oficial, sin embargo, los lugareños decían que es de nombre Paola.

Este nuevo hecho eleva a 21 las mujeres fallecidas de forma violenta en lo que va del 2026, una cifra que genera preocupación por la creciente violencia en el país.

Las autoridades judiciales se mantienen en investigación para determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables.