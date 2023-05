Acusado de matar a su hermano: “Primero trataré de quitarme de ir a la cárcel”

Luigi Jiménez Berrocal acusado de matar a su hermano, Jorge Jiménez Berrocal, conocido como Macho Jiménez, declaró antes de que el Ministerio Público iniciara con las conclusiones de este juicio.

El imputado pidió que parte de su declaración la hicieran privada porque temía por su vida. Jiménez agregó que en una ocasión lo siguieron durante la hora de almuerzo, sin embargo, las juezas Cinthia Ramírez Angulo, Amelia Robinson Molina y Laura Chaves Lavagni rechazaron esa petición.

Ante esta respuesta, Luigi señaló que estaba bien y continúo con su declaración.

“Como le dije a un amigo mío: primero trataré de quitarme de ir a la cárcel porque soy inocente, después me quitaré los balazos, no me queda otra opción”, señaló el acusado.

Luigi Jiménez Berrocal está al frente de las juezas, sin embargo él pidió que su rostro no sea publicado. Foto: Alejandra Portuguez

Sostuvo que en los últimos 25 años la familia Jiménez Berrocal, quienes son vecinos de San Carlos, ha vivido con solo problemas.

“Aquí ha quedado claro que en la familia Jiménez Berrocal tenemos 25 años como perros y gatos, 25 años de tener problemas familiares, pero en 25 años nunca pasó absolutamente nada”, manifestó el imputado.

Sostuvo que desde 1991 la primera persona que quiso matar a Macho Jiménez fue el propio papá de ellos, Daniel Jiménez Meléndez.

“El primero que quería matar a mi hermano Jorge era Daniel Jiménez (padre) desde el 91″, indicó el acusado.

Jorge Jiménez Berrocal, conocido como Macho Jiménez, fue asesinado el 30 de enero del 2015 en Tibás. Foto: Cortesía de la familia Jiménez para La Teja

Señaló que desde ese momento comenzó el infierno en esta familia.

LEA MÁS: Hombre de confianza del finquero sancarleño asesinado teme por su vida

El imputado sostuvo que para la investigación por el homicidio de Macho Jiménez hubo falta de objetividad por parte del Ministerio Público. Mencionó a un hombre que había atentado contra Macho, años antes de su muerte, en Escazú.

“Primero faltaron muchos enemigos; dos, los responsables (se refiere a los sicarios)”, señaló.

Luigi dijo que perdonaba a los hijos de Macho Jiménez por irse por la línea más delgada (se refiere a acusarlo a él) y no a los verdaderos responsables, pues señaló que hubo gente de más peso en lo sucedido.

“Lo que han hecho es una injusticia. Que Dios los perdone porque hicieron una injusticia”, terminó su declaración.

Macho Jiménez fue asesinado el 30 de enero del 2015, en un parqueo frente a la clínica Clorito Picado, en Cinco Esquinas de Tibás, por dos sicarios que nunca fueron detenidos. La Fiscalía acusa a Luigi de haber ordenado este crimen.

LEA MÁS: Abogado de finquero asesinado: “Sentía que lo iban a matar y no quería morirme a la par de él”

La familia tenía problemas con Macho Jiménez por un tema de terrenos y desde ese momento se desencadenaron una serie de amenazas y atentados hasta terminar con el asesinato de Macho y por el cual investigan a Luigi Jiménez.

Otro hermano de ellos, conocido como Calica, también es sospechoso de ordenar la muerte de Macho Jiménez, sin embargo, no está en el juicio, pues lo declararon con incapacidad sobrevenida (es decir, incapaz de enfrentarlo), al parecer por un tema de salud mental.