Adolescente de 14 años cayó 30 metros en un guindo en Alajuela

Una adolescente de 14 años requirió la intervención de equipos especializados de rescate la noche de este lunes luego de sufrir una caída de aproximadamente 30 metros de altura en un guindo en la urbanización Las Abras, en San Rafael de Alajuela.

Los bomberos trabajan en el rescate de una joven que cayó a 30 metros (Bomberos/Cortesía)

La emergencia movilizó a personal de rescate de las estaciones de Bomberos de Belén y Heredia, quienes se desplazaron al sitio para atender a la menor.

Según información preliminar, los rescatistas lograron ubicar a la joven y la estabilizaron para realizar la extracción de manera segura.

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Las autoridades indicaron que la adolescente se encontraba estable al momento de las labores de rescate.

Por el momento no se han dado a conocer las circunstancias que provocaron la caída.

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