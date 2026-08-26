Adolescente de 15 años lucha por su vida tras ser apuñalado en la espalda en Liberia

Un adolescente de 15 años fue herido con un puñal en la espalda durante la madrugada de este miércoles en Liberia, Guanacaste.

El joven está internado en el Hospital Enrique Baltodano Briceño

Según información de la Cruz Roja, el reporte ingresó a la 1:51 a. m. en Liberia Centro.

Al llegar al sitio, la víctima fue abordada por los socorristas y, debido a la gravedad de su condición, fue trasladada en condición crítica al Hospital de Liberia.

Una unidad básica atendió la emergencia.

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Por el momento, no han trascendido mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la agresión ni sobre la identidad del menor.