Atrincherado que disparó a un agente del OIJ habría trabajado para varias bandas, pero solo una lo quería muerto

Luis Diego Quesada Ramírez, alias Panochita, el hombre que se atrincheró en una vivienda en Cartago y disparó contra un agente del OIJ, habría intentado aliarse con el grupo criminal conocido como Baterías.

Aunque en apariencia también trabajaría para otras bandas que quieren dominar Cartago, solo uno de los grupos lo quería muerto.

Una fuente policial cercana a la investigación señaló que Quesada, quien, en apariencia, anteriormente trabajaba para el grupo liderado por Julio Alberto Gómez Pérez, alias Gordo Julio, buscaba ahora acercarse a integrantes de Baterías.

Este grupo criminal ya había sido desarticulado por las autoridades en Cartago. Sin embargo, tras la captura del Gordo Julio y la condena del grupo de Los Orozco, es que las bandas intentan recuperar el control de sectores que anteriormente utilizaban para la venta de drogas.

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Panochita habría buscado una nueva alianza tras la caída de un conocido líder narco en Cartago. (La Nación/La Nación)

Guerra entre varios grupos

La investigación apunta a que la lucha por el control de la venta de drogas en la Vieja Metrópoli involucraría a integrantes de Baterías, los Marujas, el grupo del Gordo Julio, los Chamos y los Gerys.

En ese contexto, Quesada habría intentado cambiar de alianza y acercarse a Baterías, según la información obtenida por los investigadores, pero “trabajaba” con las otras bandas en contra de Los Maruja.

Panochita tomó relevancia recientemente luego de que protagonizara una balacera en Cartago y además al supuestamente relacionarsele con dos dobles homicidios que ocurrieron entre la noche del 17 de agosto y la madrugada del martes 18 de agosto, que dejaron a cuatro personas sin vida.

Quesada descuenta seis meses en prisión preventiva, mientras avanzan las investigaciones relacionadas con los homicidios que se le atribuyen.