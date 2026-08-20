Sucesos

Investigan si la muchacha de 18 años asesinada y los hombres ejecutados en Cartago pertenecían a la banda Los Maruja

Los dos dobles homicidios ocurrieron con pocas horas de diferencia en Cartago

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Por Adrián Galeano Calvo y Alejandra Morales

Los dos dobles homicidios ocurridos entre la noche del lunes y la madrugada del martes podrían estar relacionados por un oscuro motivo que ya es investigado por las autoridades judiciales.

Una fuente judicial muy cercana al caso informó a La Teja que existe la posibilidad de que tres de las cuatro víctimas mortales hayan estado ligadas a una violenta banda narco. Entre ellas se encuentra una muchacha de apenas 18 años.

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Las víctimas del primer caso fueron Deiver Gómez Solano, alias Wuampi, e Isaac Cerdas Martínez; mientras que las víctimas mortales del crimen en Lotes Fecosa fueron Yuridia Ramírez Pereira, de 18 años, y Diego Francisco Solano Esquivel, de 44 años.

Las autoridades investigan si ambos casos estarían ligados a una misma banda criminal.
Las autoridades investigan si ambos casos estarían ligados a una misma banda criminal. (redes/Las autoridades investigan si ambos casos estarían ligados a una misma banda criminal.)

De acuerdo con la fuente policial, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está investigando una versión según la cual, en apariencia, Deiver Gómez, Isaac Cerdas y Yuridia Ramírez podrían haber estado vinculados con la banda narco de “Los Maruja”, conocida en Cartago por los violentos enfrentamientos por territorios para la venta de drogas que ya han cobrado la vida de numerosas personas.

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De momento, la Policía Judicial no ha confirmado de forma oficial el vínculo de estas personas con dicha organización, pero la fuente policial aseguró a este medio que es una de las líneas de investigación que se mantienen.

Esta información también coincide con otro dato revelado a La Teja por dicha fuente, la cual indicó que, supuestamente, Isaac y Yuridia eran amigos, lo que sería otro elemento que estaría ligando ambos casos.

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Pese a estos posibles vínculos entre ambos crímenes, el OIJ no ha confirmado que exista una relación real entre los dos dobles homicidios que han causado consternación en Cartago.

En cuanto a Diego Francisco Solano Esquivel, el chofer de una app de transporte que fue asesinado junto con Ramírez, se maneja la versión preliminar de que este sería una víctima colateral del ataque que, aparentemente, iba dirigido hacia la mujer.

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Lotes FecosaYuridia Ramírez PereiraLos Marujaasesinato de Yuridia Ramírez
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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