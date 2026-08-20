Sucesos

Confirman la peor de las noticias en caso de niño que cayó de doceavo piso de edificio de apartamentos

El trágico incidente ocurrió la tarde del martes

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Por Adrián Galeano Calvo

El caso del niño de 12 años que sufrió graves heridas tras caer desde el piso 12 de una torre de apartamentos en San Pablo de Heredia tuvo el más triste de los finales.

Tras luchar por su vida por varias horas como todo un guerrero, el pequeño terminó por perder la batalla.

La triste noticia fue confirmada por el Club Residencial Altamira, lugar donde ocurrió la tragedia y en el que el niño vivía con su familia.

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“La comunidad de Altamira lamenta el sensible fallecimiento del joven. Expresamos a sus padres Aubrie Marie Gollihar y Don Gollihar JR nuestras más sinceras condolencias, deseando que encuentren consuelo y fortaleza”, publicó el club residencial Altamira en su cuenta de Facebook.

Fachada del edificio de emergencias, del Hospital Nacional de Niños.
El menor estaba internado en el Hospital Nacional de Niños. (Jose Cordero)

El trágico hecho ocurrió la tarde de este martes en el lugar mencionado y hasta este momento la autoridades no han dado a conocer las circunstancias que mediaron en los hechos.

La mañana de este miércoles el doctor Carlos Jiménez, director del Hospital Nacional de Niños, explicó que el menor se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y permanecía conectado a ventilación mecánica asistida debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

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El médico había señalado que, pese a la gravedad del accidente, para el personal del hospital resulta difícil explicar cómo el niño logró sobrevivir a una caída de esa magnitud.

“Para nosotros, sinceramente, es inexplicable cómo está vivo después de caer de una altura de 36 metros y también cómo no tiene todavía mayor afectación integral en su cuerpo después de haber tenido una precipitación de esa altura”, manifestó.

Desde La Teja le mandamos un abrazo solidario a la familia del niño.

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Hospital Nacional de NiñosClub Residencial Altamiracaída desde un piso 12San Pablo de Heredia
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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