Confirman la peor de las noticias en caso de niño que cayó de doceavo piso de edificio de apartamentos

El caso del niño de 12 años que sufrió graves heridas tras caer desde el piso 12 de una torre de apartamentos en San Pablo de Heredia tuvo el más triste de los finales.

Tras luchar por su vida por varias horas como todo un guerrero, el pequeño terminó por perder la batalla.

La triste noticia fue confirmada por el Club Residencial Altamira, lugar donde ocurrió la tragedia y en el que el niño vivía con su familia.

LEA MÁS: “Es inexplicable cómo está vivo”: Médico revela cómo sigue el niño que cayó del piso 12 de una torre de apartamentos

“La comunidad de Altamira lamenta el sensible fallecimiento del joven. Expresamos a sus padres Aubrie Marie Gollihar y Don Gollihar JR nuestras más sinceras condolencias, deseando que encuentren consuelo y fortaleza”, publicó el club residencial Altamira en su cuenta de Facebook.

El menor estaba internado en el Hospital Nacional de Niños. (Jose Cordero)

El trágico hecho ocurrió la tarde de este martes en el lugar mencionado y hasta este momento la autoridades no han dado a conocer las circunstancias que mediaron en los hechos.

La mañana de este miércoles el doctor Carlos Jiménez, director del Hospital Nacional de Niños, explicó que el menor se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y permanecía conectado a ventilación mecánica asistida debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

LEA MÁS: Niño queda en condición crítica tras caer de doceavo piso de edificio de apartamentos en Heredia

El médico había señalado que, pese a la gravedad del accidente, para el personal del hospital resulta difícil explicar cómo el niño logró sobrevivir a una caída de esa magnitud.

“Para nosotros, sinceramente, es inexplicable cómo está vivo después de caer de una altura de 36 metros y también cómo no tiene todavía mayor afectación integral en su cuerpo después de haber tenido una precipitación de esa altura”, manifestó.

Desde La Teja le mandamos un abrazo solidario a la familia del niño.