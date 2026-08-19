“Es inexplicable cómo está vivo”: Médico revela cómo sigue el niño que cayó del piso 12 de una torre de apartamentos

El niño de 12 años que cayó desde el piso 12 de una torre de apartamentos en San Pablo de Heredia continúa luchando por su vida y permanece en condición muy delicada en el Hospital Nacional de Niños.

Carlos Jiménez, director del centro médico, explicó que el menor se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y permanece conectado a ventilación mecánica asistida debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

“Es un menor que está en una condición muy delicada, muy grave. Se mantiene en la unidad de cuidados intensivos, bajo ventilación mecánica asistida, con soporte de una serie de medicamentos que tenemos que dar para estos casos de lesión múltiple, porque tiene múltiples lesiones en prácticamente todas las partes de su cuerpo”, explicó Jiménez.

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El niño de 12 años que cayó desde el piso 12 de una torre de apartamentos en San Pablo de Heredia continúa en condición muy grave. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

El médico señaló que, pese a la gravedad del accidente, para el personal del hospital resulta difícil explicar cómo el niño logró sobrevivir a una caída de esa magnitud.

“Para nosotros, sinceramente, es inexplicable cómo está vivo después de caer de una altura de 36 metros y también cómo no tiene todavía mayor afectación integral en su cuerpo después de haber tenido una precipitación de esa altura”, manifestó.

De momento, el menor no ha sido operado debido a que su condición de salud todavía no permite estabilizarlo para someterlo a las intervenciones quirúrgicas que requiere.

Jiménez explicó que los médicos permanecerán atentos a su evolución durante las próximas horas para determinar si logra alcanzar las condiciones necesarias para ser llevado a cirugía.

El menor presenta múltiples lesiones prácticamente en todo su cuerpo, por lo que el equipo médico mantiene un monitoreo constante de su estado.

Por ahora, los especialistas esperan observar cómo responde al tratamiento y a las medidas de soporte antes de establecer un pronóstico sobre su recuperación.