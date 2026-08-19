Esta sería el vínculo entre el caso de una muchacha de 18 años asesinada y los hombres ejecutados horas antes en Cartago

Los dos dobles homicidios ocurridos entre la noche del lunes y la madrugada de este martes en Cartago estarían relacionados por una particular situación que involucra a dos de las cuatro personas asesinadas.

Los casos en cuestión son el de dos hombres que fueron ejecutados a balazos dentro de un carro la noche del lunes en Paraíso de Cartago y el doble homicidio ocurrido la madrugada del martes en Lotes Fecosa, donde una muchacha de 18 años y un conductor de una aplicación de transporte también fueron asesinados dentro de un vehículo.

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Las víctimas del primer caso fueron Deiver Gómez Solano, alias Wuampi, e Isaac Cerdas Martínez; mientras que las víctimas mortales del caso en Lotes Fecosa fueron Yuridia Ramírez Pereira, de 18 años, y Diego Francisco Solano Esquivel, de 44 años.

Yuridia era madre de una chiquita que cumplió 3 años el pasado mes de julio. Foto cortesía. (Cortesía/Yuridia era madre de una chiquita que cumplió 3 años el pasado mes de julio. Foto cortesía.)

Una fuente judicial cercana al caso informó a La Teja que el vínculo entre ambos crímenes tendría que ver con una supuesta amistad entre dos de las cuatro víctimas.

Según la investigación que se lleva a cabo en ambos casos, en apariencia, Isaac Cerdas Martínez y Yuridia Ramírez Pereira se conocían y, presuntamente, mantenían una amistad.

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De momento, este detalle no confirma que ambos crímenes estén relacionados; sin embargo, es un aspecto que los investigadores no dejaron pasar por alto, pues resulta llamativo que las dos víctimas se conocieran y fueran asesinadas con pocas horas de diferencia, en comunidades relativamente cercanas de Cartago.

Dos jóvenes fallecieron y uno resulto herido en Paraíso de Cartago (cortesía/cortesia)

Cerdas Martínez y Gómez Solano fueron atacados a balazos por sicarios que les dispararon más de 90 veces. Como resultado de la balacera, un tercer hombre que viajaba en ese vehículo resultó herido.

Además, una pareja que pasaba por ese lugar en otro vehículo también fue alcanzada por los disparos. Afortunadamente, ambos sobrevivieron.

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En cuanto al crimen que cobró la vida de Yuridia, este ocurrió la madrugada del martes cerca de su casa, cuando gatilleros en moto atacaron a balazos el carro conducido por Solano Esquivel en el que ella viajaba como acompañante.

La familia de Solano Esquivel confirmó a La Teja que él le realizó un servicio de transporte a la muchacha, pues Diego la recogió afuera del bar Panteritos, en Plaza Víquez, para llevarla a su hogar.

De forma preliminar se habla de que los sicarios únicamente iban por Yuridia, por lo que el conductor sería una víctima colateral.