Sucesos

PCD vuelve a darle un fuerte golpe a “Los Maruja”, banda que ha participado en el derramamiento de sangre en Cartago

Las autoridades detuvieron a cuatro presuntos miembros de la banda y destruyeron dos búnkeres

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Por Adrián Galeano Calvo

La Policía de Control de Drogas (PCD) volvió a golpear fuertemente a la banda de “Los Maruja”, un violento grupo narco que ha participado en las disputas por territorios para la venta de drogas que han desangrado a Cartago.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual indicó que, en una nueva intervención policial, se logró detener a cuatro presuntos miembros del grupo criminal y destruir dos búnkeres usados por la banda.

“Mediante el allanamiento de dos búnkeres realizados en Llanos de Santa Lucía en Paraíso de Cartago, la PCD, con apoyo de la Fuerza Pública y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), aprehendió a cuatro sujetos vinculados a este grupo delictivo.

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Detienen a sospechosos de formar parte de banda Los Maruja.
Las autoridades destruyeron dos búnkeres de la banda Los Maruja. (MSP/Detienen a sospechosos de formar parte de banda Los Maruja.)

“Cabe mencionar que el operativo se dio a pocos metros de donde el pasado lunes fueron asesinados dos hombres y otro más resultó herido cuando viajaban a bordo de un vehículo”, indicó Seguridad.

Durante la intervención policial, un sujeto intentó escapar por los techos de las casas aledañas; sin embargo, fue detenido por los oficiales. Este llevaba un maletín donde se ubicó un arma de fuego modificada para disparar de forma automática y una caja con droga.

Los detenidos son cuatro hombres de apellidos Chaves, de 22 años; Quesada, de 44 años; Rivera, de 24 años; y Reyes, de 23.

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“Además, como parte del trabajo articulado entre la Policía y la Municipalidad de Paraíso, este miércoles fueron demolidos los búnkeres intervenidos por la PCD”, indicó Seguridad.

Detienen a sospechosos de formar parte de banda Los Maruja.
Estos cinco supuestos miembros de Los Maruja siguen en fuga. (MSP/Detienen a sospechosos de formar parte de banda Los Maruja.)

Como resultado de ese operativo, además de detener a los sospechosos, se decomisaron 428 dosis de crack, 36 dosis de cocaína, 31 envoltorios de marihuana, dos dosis de aparente metanfetamina, una pistola calibre 9 mm con un dispositivo adaptado para disparar de forma automática; un cargador con capacidad de 30 proyectiles y ¢278 mil.

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En 2025 y lo que va de 2026, la PCD ha realizado 18 investigaciones en conjunto con la Fiscalía de Narcotráfico de Cartago y ha detenido a 44 personas vinculadas a la estructura de “Los Maruja”.

La PCD también difundió las fotografías de cinco supuestos miembros de la banda que siguen en fuga.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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