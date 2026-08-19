Este fue el último recorrido del conductor inocente y la joven que fueron asesinados en Cartago

Diego Francisco Solano Esquivel, el conductor de aplicaciones que murió a balazos junto a Yuridia Ramírez Pereira, de 18 años, en Lotes Fecosa, Cartago, habría recogido a la joven en un bar ubicado en Plaza Víquez, San José, antes de iniciar el recorrido que terminó en tragedia.

El dato fue confirmado por el OIJ a Evelyn Camacho, esposa de Diego, quien explicó que las autoridades les informaron de dónde habría salido el último servicio que realizó el conductor.

“El OIJ nos dijo que el viaje venía desde Panteritos en Plaza Víquez hacia Cartago”, señaló Camacho.

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Diego Francisco Solano Esquivel habría recogido a Yuridia Ramírez Pereira, de 18 años, de un lugar en específico en Plaza Víquez, San José, para llevarla hasta Cartago. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

De acuerdo con la información que manejan las autoridades, Diego habría recogido a Yuridia en ese sector de San José y la habría trasladado hasta Lotes Fecosa, en El Carmen de Cartago.

Fue en ese lugar donde ambos fueron atacados a balazos durante la madrugada del martes 18 de agosto. Los investigadores localizaron 48 casquillos en la escena y determinaron preliminarmente que varios sujetos que viajaban en una motocicleta dispararon en múltiples ocasiones.

Ahora, una de las diligencias que realizan los agentes judiciales consiste en analizar cámaras de seguridad para determinar si Diego y Yuridia fueron seguidos durante el trayecto desde San José hasta Cartago.

Esta información podría ser clave para establecer si los responsables conocían el recorrido que realizaban las víctimas o si comenzaron a seguirlas en algún punto del trayecto.

El OIJ también confirmó a la familia que Diego no tenía expediente criminal y no era conocido policialmente.

Las autoridades manejan preliminarmente que el conductor habría sido una víctima inocente y que el ataque estaría dirigido contra Yuridia.

La investigación continúa para determinar qué ocurrió durante el recorrido, quiénes participaron en el ataque y cuál fue el motivo de la agresión.