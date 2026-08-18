Sucesos

Padre de familia y conductor de plataforma habría sido víctima inocente de ataque que mató a muchacha en Cartago

Las autoridades manejan preliminarmente que el ataque iba dirigido contra Yuridia Ramírez Pereira

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Por Alejandra Morales

Un padre de familia de apellido Solano, de 44 años, sería la víctima inocente de un ataque a balazos ocurrido en la madrugada de este martes 18 de agosto en Cartago, en el que también asesinaron a una mujer de 18 años.

La agresión fue reportada a las 4:30 a. m. en Lotes Fecosa, El Carmen de Cartago.

Al parecer, el objetivo de los sicarios era Yuridia Ramírez Pereira, de 18 años, quien, de acuerdo con la versión preliminar que manejan las autoridades judiciales, habría sido la víctima del ataque.

Solano era vecino de Quircot de Cartago y trabajaba como conductor de plataformas. De manera preliminar, se presume que había recibido una solicitud de transporte y que se encontraba realizando el servicio cuando Yuridia abordó el vehículo.

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Un padre de familia de apellido Solano, de 44 años, sería la víctima inocente de un ataque a balazos ocurrido la madrugada de este martes 18 de agosto en Cartago, en el que también asesinaron a una mujer de 18 años. Foto: Tomada de redes sociales
Un padre de familia de apellido Solano, de 44 años, sería la víctima inocente de un ataque a balazos ocurrido la madrugada de este martes 18 de agosto en Cartago, en el que también asesinaron a una mujer de 18 años. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

En ese momento, aparentemente, ambos fueron atacados a balazos.

Los disparos acabaron con la vida de Yuridia y también alcanzaron a Solano, quien murió producto de las heridas.

Las autoridades judiciales manejan como principal hipótesis que Solano no era el objetivo del ataque y habría sido una víctima inocente de la agresión.

El hombre deja una hija de 21 años.

El caso se mantiene bajo investigación para determinar quiénes participaron en el ataque y establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

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Yuridia Ramírez PereiraSolanoLotes Fecosa, en El Carmen de Cartago
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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