Esto es todo lo que se sabe del asesinato de una joven madre y un conductor inocente en Cartago

Yuridia Ramírez Pereira, de 18 años, una joven madre de una chiquita que cumplió tres años en julio pasado, era en apariencia, el objetivo de los sicarios que aprovecharon para atacarla cuando viajaba en un servicio de plataformas.

Yuridia era madre de una chiquita que cumplió 3 años el pasado mes de julio. Foto cortesía. (Cortesía/Yuridia era madre de una chiquita que cumplió 3 años el pasado mes de julio. Foto cortesía.)

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el crimen ocurrió a eso de las 4:30 a. m. de este martes en El Carmen de Cartago, específicamente en Lotes Fecosa.

“Se atienden dos pacientes, una mujer de 18 años y un hombre adulto, ambos con múltiples impactos de bala. Se confirman sin signos vitales en el lugar”, confirmó la Cruz Roja.

El ataque se dio cuando Yuridia viajaba en este carro junto a un hombre. (Cortesía/Cortesía)

Esto dijo mamá de muchacha asesinada

Un informe policial al que La Teja tuvo acceso revela nuevos elementos relacionados con este caso; por ejemplo, lo que la mamá de la muchacha les dijo a los policías poco después de que ocurrió el crimen.

En cuanto al reporte confeccionado por los uniformados que atendieron el caso, este indica que la madre de Yuridia conversó brevemente con los oficiales tras el mortal ataque.

“Según indica la madre de la occisa, recibe una llamada, sale al uber, avanza 25 metros y le realizan los disparos”, detalla el informe.

Los uniformados también reportaron que en la escena del doble homicidio encontraron múltiples casquillos de calibres 9 milímetros y 5,56 milímetros, lo que confirma que el ataque fue cometido por varias personas.

Tras darse a conocer el doble asesinato, circuló una versión que señalaba que la muchacha regresaba de trabajar en San José, pero la declaración de su mamá más bien da a entender que ella iba saliendo de su vivienda hacia algún sitio.

Conductor de plataformas sería víctima inocente

Un padre de familia de apellido Solano Esquivel, de 44 años, fue la víctima inocente de este ataque. Él era el conductor del vehículo.

Solano era vecino de Quircot de Cartago y trabajaba como conductor de plataformas. De manera preliminar, se presume que había recibido una solicitud de transporte y que se encontraba realizando el servicio cuando Yuridia abordó el vehículo.

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Un padre de familia de apellido Solano, de 44 años, sería la víctima inocente de un ataque a balazos ocurrido la madrugada de este martes 18 de agosto en Cartago, en el que también asesinaron a una mujer de 18 años. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

El hombre deja una hija de 21 años.

“Solano estaba realizando un transporte privado mediante plataforma en el momento que sucedieron los hechos”, indicaron las autoridades judiciales.

48 casquillos en el sitio

Cuarenta y ocho casquillos de bala quedaron en la escena del crimen.

Según la versión preliminar, los sospechosos llegaron al sitio a bordo de una motocicleta y comenzaron a disparar en múltiples ocasiones contra las personas que se encontraban dentro del vehículo.

La cantidad de casquillos localizados en el sitio evidencia el increíble número de disparos realizados durante el ataque, en el que murieron Solano y Ramírez.

Las autoridades mantienen como hipótesis preliminar que Yuridia habría sido el objetivo de la agresión, mientras que Solano habría sido una víctima inocente que se encontraba realizando el servicio de transporte.

Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ, manifestó que los pistoleros usaron armas de alto calibre para este ataque.

“Se recolectaron 48 casquillos de un calibre 7,62, lo que es un AK-47, arma poderosa que utiliza el crimen organizado”, manifestó Muñoz.

El caso se mantiene bajo investigación para determinar quiénes participaron en el ataque y establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

Las causas no han trascendido; sin embargo, las autoridades no descartan que estén relacionados con casos de drogas.

“En Cartago hemos notado, a diferencia de años anteriores, un incremento muy notorio en la cantidad de homicidios utilizando armas de grueso calibre, y todo corresponde a una pugna de grupos que se pelean territorios de ventas de drogas”, manifestó Muñoz.

Las autoridades prevén que la violencia continúe.

“La batalla no ha terminado, simplemente se detuvo por un tiempo y ha sido retomada, prevemos que pueda traer otras consecuencias”, señaló el líder judicial.

Con el asesinato de estas dos personas, Costa Rica alcanzó los 499 homicidios en lo que va de 2026.