Una llamada confidencial puso al OIJ tras la pista de un arsenal en Limón

Una llamada confidencial permitió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegar hasta una propiedad en Villa del Mar 2, en Limón, donde decomisaron seis armas de fuego, entre ellas dos consideradas de guerra.

La información alertaba sobre movimientos de personas armadas y la presencia de armas de grueso calibre en la propiedad, por lo que los agentes judiciales realizaron un allanamiento.

Michael Soto, director del OIJ, confirmó que durante el operativo fueron detenidos dos hombres, ambos de 18 años, de apellidos Moraga y Sánchez.

“Al momento de ejecutar el allanamiento se localizan varias evidencias de alta importancia, como dos AR-15, un AK-47, dos pistolas 9 milímetros, una pistola 380, así como algunas muestras de droga y munición”, explicó Soto.

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Una llamada confidencial alertó al OIJ sobre movimientos de personas armadas y armas de grueso calibre en una propiedad de Villa del Mar 2, Limón. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

En total, los agentes decomisaron seis armas de fuego, además de municiones y aparentes muestras de droga.

Entre las armas localizadas había dos AR-15 y un AK-47, consideradas de grueso calibre, así como las pistolas de diferentes calibres.

También decomisaron tenis, ropa y droga.

Para Soto, sacar este armamento de las calles representa un golpe importante en una provincia que continúa enfrentando problemas relacionados con la violencia.

“El hecho de sacar seis armas de fuego de las calles es muy importante tomando en cuenta que estas armas son de muy grueso calibre y que al accionarlas contra la policía o contra otras personas, pues puede causar el desenlace de muerte”, manifestó el director del OIJ.

Ahora, las armas serán sometidas a diferentes análisis para determinar si alguna de ellas ha sido utilizada en homicidios u otros hechos delictivos.

Las autoridades judiciales también continuarán con la investigación para determinar la procedencia del armamento y la posible relación de los dos detenidos con otros delitos.