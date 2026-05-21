Adolescente fue apuñalado en la espalda y lucha por su vida en Cartago

Un adolescente de 17 años se encuentra en condición crítica luego de ser herido con puñal la noche de este miércoles en Paraíso de Cartago.

La emergencia fue reportada a las 9:22 p. m., cuando cuerpos de socorro fueron alertados sobre una persona herida.

La Cruz Roja atendió al menor herido

Al llegar al sitio, los paramédicos atendieron a un joven de 17 años que presentaba una herida de arma blanca en la espalda.

Debido a la gravedad de la lesión, el menor fue estabilizado en el lugar y trasladado de emergencia al Hospital Max Peralta, en Cartago, donde ingresó en condición crítica.

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De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

El caso permanece en investigación por parte de las autoridades judiciales.