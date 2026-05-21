Sucesos

Adolescente fue apuñalado en la espalda y lucha por su vida en Cartago

La víctima recibió una herida en la espalda y tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital Max Peralta, donde permanece en condición crítica

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un adolescente de 17 años se encuentra en condición crítica luego de ser herido con puñal la noche de este miércoles en Paraíso de Cartago.

La emergencia fue reportada a las 9:22 p. m., cuando cuerpos de socorro fueron alertados sobre una persona herida.

Búsqueda en montaña
La Cruz Roja atendió al menor herido

Al llegar al sitio, los paramédicos atendieron a un joven de 17 años que presentaba una herida de arma blanca en la espalda.

Debido a la gravedad de la lesión, el menor fue estabilizado en el lugar y trasladado de emergencia al Hospital Max Peralta, en Cartago, donde ingresó en condición crítica.

LEA MÁS: Ellos eran los esposos fallecidos en incendio de su casa en Curridabat

De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

El caso permanece en investigación por parte de las autoridades judiciales.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
heridojoven apuñaladoherida en la espaldaadolescente heridocartagoparaísoagresión
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.