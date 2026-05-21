Sucesos

Ellos eran los esposos fallecidos en incendio de su casa en Curridabat

La emergencia ocurrió en José María Zeledón, cerca de la piscina municipal.

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Por Silvia Coto

Una pareja de esposos falleció la noche de este miércoles durante un incendio ocurrido en Curridabat.

La desgracia ocurrió en José María Zeledón, en Curridabat, de la piscina municipal 50 metros al este.

Esposos fallecieron en un incendio en Curridabat
Esposos fallecieron en un incendio en Curridabat (Bomberos/cortesía)

Los fallecidos son una pareja de adultos mayores esposos identificados como José Luis Sánchez Redondo de 78 años y su esposa Eibi Pineda.

Bomberos informó que se atendió un incendio en una estructura de aproximadamente 100 metros cuadrados, de los cuales 80 resultaron afectados por las llamas.

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Una pareja falleció al incendiarse su casa en Curridabat

Jefry Aguilar de la Estación Metropolitana Sur dijo que durante la inspección dentro de la vivienda, los socorristas localizaron sin vida a dos adultos mayores, quienes serían una pareja de esposos.

Los esposos se encontraban en la habitación y se sospecha que ya estaban durmiendo.

Los cuerpos de ambos fueron llevados a la Medicatura Forense. En la comunidad hay gran consternación por la trageda ya que los vecinos aseguraron que la pareja era muy querida pues eran personas que tenían mucho tiempo de vivir en la comunidad y muy amables.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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